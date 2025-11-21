CANAL RCN
Internacional Video

Frida Kahlo rompe récord: ‘El sueño (la cama)’ se vende por 54,6 millones en Nueva York

El nuevo precio también marca un máximo histórico para cualquier artista latinoamericano.

Noticias RCN

AFP

noviembre 21 de 2025
01:11 p. m.
Un autorretrato de la pintora mexicana Frida Kahlo fue subastado el jueves en Nueva York por 54,6 millones de dólares, convirtiéndose en la obra más cara jamás vendida de una artista mujer y de un creador latinoamericano, según informó la casa de subastas Sotheby’s.

La pieza titulada “El sueño (la cama)”, realizada en 1940, superó el récord que ostentaba la estadounidense Georgia O’Keeffe, cuya pintura alcanzó 44,4 millones de dólares en 2014. El nuevo precio también marca un máximo histórico para cualquier artista latinoamericano, superando el registro previo de la propia Kahlo con “Diego y yo”, vendida en 2021 por 34,9 millones de dólares.

Una obra personal y simbólica

El cuadro representa a la artista durmiendo en una cama suspendida en el cielo, sobre la cual descansa un esqueleto con las piernas envueltas en dinamita. Para Anna Di Stasi, responsable de arte latinoamericano en Sotheby’s, se trata de una imagen “muy personal” en la que Kahlo fusiona motivos folclóricos mexicanos con el surrealismo europeo.

El dolor y la muerte, elementos recurrentes en su obra, reflejan la vida marcada por la poliomielitis en su infancia y el grave accidente de autobús que sufrió en 1925. Aunque Kahlo rechazaba ser asociada al surrealismo, expertos consideran que la iconografía de esta pintura la vincula directamente con esa corriente artística.

Contexto histórico y récords en el arte

La subasta se realizó en la nueva sede de Sotheby’s en Manhattan, el Breuer Building, y el autorretrato salió con un precio estimado entre 40 y 60 millones de dólares. El comprador no fue revelado.

La venta se suma a otros hitos recientes en el mercado del arte: dos noches antes, una obra del austríaco Gustav Klimt, “Retrato de Elisabeth Lederer”, alcanzó los 236,4 millones de dólares, convirtiéndose en la segunda pintura más cara jamás vendida en una subasta. El récord absoluto continúa en manos del “Salvator Mundi”, atribuido a Leonardo da Vinci, adquirido en 2017 por 450 millones de dólares.

