Pagaron 236 millones de dólares por un cuadro y ya es la segunda obra de arte más cara de la historia

La venta del retrato de Elisabeth Lederer se convierte en la segunda cifra más alta jamás registrada en una subasta de arte.

Subasta Klimt
FOTO: Reuters

AFP

noviembre 19 de 2025
09:54 p. m.
La reciente venta de El retrato de Elisabeth Lederer, obra realizada por Gustav Klimt entre 1914 y 1916, marcó uno de los momentos más destacados del mercado del arte en 2025.

El cuadro alcanzó los 236,4 millones de dólares en una subasta realizada en Nueva York, superando ampliamente su estimación inicial de 150 millones de dólares. La puja se extendió durante 20 minutos y contó con la participación de seis compradores, reflejando el interés excepcional por esta pieza.

La obra representa a Elisabeth Lederer, hija del principal mecenas de Klimt, vestida con un traje imperial chino blanco y ubicada frente a un tapiz azul con motivos asiáticos. La identidad del comprador no fue revelada por la casa Sotheby’s, encargada de la venta.

GUSTAV KLIMT, Bildnis Elisabeth Lederer (Portrait of Elisabeth Lederer)
FOTO: Sotheboy's

Esta adquisición posiciona al retrato como la segunda obra más cara jamás vendida en una subasta, solo por detrás de Salvator Mundi de Leonardo da Vinci, adjudicado por 450 millones de dólares en 2017.

La rareza de los grandes retratos de Klimt

Según Sotheby’s, los retratos de cuerpo entero que Klimt produjo entre 1912 y 1917 son extremadamente escasos. La mayoría de estas obras forma parte de colecciones de grandes museos, lo que explica que muy pocas lleguen al mercado. Esta falta de disponibilidad contribuye a que, en eventos de subasta, piezas de este periodo y estilo generen una alta competitividad entre potenciales compradores.

Antes de esta venta, el récord del artista lo ostentaba Dama con abanico (1917-1918), que se vendió por 108,8 millones de dólares en Londres en 2023. El nuevo resultado multiplica esa marca y consolida el atractivo del trabajo de Klimt en subastas internacionales.

Una venta récord en un año difícil para el mercado

Lo llamativo de esta cifra es que llega en un momento en que el mercado global de subastas atraviesa una fuerte contracción. Un informe de Artprice publicado en marzo señala que el producto mundial de ventas en subasta cayó un 33,5% en 2024, hasta los 9.900 millones de dólares, su nivel más bajo desde 2009. La falta de obras de gran valor ha sido uno de los factores clave de esta caída.

En ese contexto, la venta del retrato de Klimt destaca como una excepción y pone de relieve que las piezas verdaderamente icónicas continúan generando interés y cifras extraordinarias incluso en mercados debilitados.

