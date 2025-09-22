CANAL RCN
Tendencias

La obra maestra de Frida Kahlo que será subastada a partir de 40 millones de dólares

Una obra legendaria de Frida Kahlo, tasada en millones, podría romper récords mundiales en subastas.

Frida Kahlo obra maestra subastada
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
09:00 p. m.
Una de las piezas más enigmáticas de la legendaria pintora mexicana, Frida Kahlo será subastada a partir de 40 millones de dólares y está a punto de hacer historia.

Bajo el nombre de 'El Sueño (La Cama)', esta obra se perfila como un potencial récord mundial, no solo para la artista, sino para cualquier mujer en la historia del arte.

Con una valoración que oscila entre los cuarenta y sesenta millones de dólares, la casa de subastas Sotheby’s en Nueva York se prepara para un evento sin precedentes a principios de noviembre.

Legendaria obra de Frida Kahlo será subastada

La obra es una introspección onírica donde Kahlo se representa a sí misma durmiendo. La artista yace en una cama suspendida entre nubes, cubierta por ramas entrelazadas que simbolizan la vida y la naturaleza.

Sobre la estructura de la cama, un esqueleto, adornado con un ramo de flores y rodeado de dinamita, añade una capa de simbolismo que evoca la dualidad de la vida y la muerte.

Esta composición surrealista es una de las más poéticas y poderosas de su catálogo, reflejando su constante diálogo con el dolor, la esperanza y la mortalidad.

Este cuadro encabeza la venta de arte surrealista que reúne a grandes maestros como Salvador Dalí y René Magritte.

La expectativa es alta, ya que el público tendrá la oportunidad de ver la obra en la sede de Sotheby’s en Londres y posteriormente en su nueva ubicación en Nueva York, a partir del 8 de noviembre, en el icónico edificio diseñado por Marcel Breuer.

Cuadra de Frida Kahlo espera romper récord en la venta

Si ‘El Sueño (La Cama)’ alcanza el precio mínimo de subasta, el cuadro de Frida Kahlo que será subastado a partir de 40 millones de dólares superará el récord actual de la artista.

Hasta ahora, el récord lo ostentaba ‘Diego y yo’, vendida por 34.9 millones en 2021. Además, de superar la valoración actual de la obra de Georgia O’Keeffe, ‘Jimson Weed/White Flower No. 1’, que se vendió por 44.4 millones de dólares en 2014, la obra de Kahlo se convertirá en la pieza más cara de una mujer artista vendida en una subasta. La puja de noviembre se presenta como un hito crucial que podría reescribir los libros de historia del arte.

