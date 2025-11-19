Reconocido futbolista fue condenado por compartir "en broma" un video sexual en el que había menores

El mediocampista Andreas Schjelderup, internacional con su selección y actual jugador del Benfica, fue sentenciado por distribuir un video de carácter sexual en el que participaban menores.

La grabación, que según la prensa danesa tenía una duración de 27 segundos, fue compartida por el futbolista a través de la plataforma Snapchat hace dos años, cuando aún jugaba en el Nordsjaelland danés.

Reconocido futbolista fue condenado por compartir video sexual con menores

La justicia danesa concluyó que Schjelderup sí difundió el material y determinó imponerle una pena de 14 días de prisión en suspenso, decisión que no implica encarcelamiento inmediato.

La sentencia solo deberá cumplirse si en el próximo año el jugador vuelve a cometer una conducta del mismo tipo.

Durante la lectura del fallo, el juez Mathias Eike, citado por el diario Verdens Gang (VG), describió la decisión como una amonestación severa y recurrió a un símil futbolístico:

Usted recibe una tarjeta amarilla.

Futbolista excuso haber compartido el video como un “broma” entre amigos

Frente al tribunal, el mediocampista de 21 años reconoció que compartió el video y explicó que en aquel momento lo hizo en un chat de Snapchat con cuatro amigos, asegurando que pensó que se trataba de una “broma mala”, sin considerar las implicaciones penales del acto ni el hecho de que los involucrados en la grabación eran menores de edad.

La prensa local ha señalado que el contenido del video era explícito, aunque las autoridades no revelaron más detalles.

Futbolista admitió culpa y pidió perdón en su cuenta de Instagram

En un mensaje que publicó el 8 de noviembre en su cuenta de Instagram, Schjelderup se refirió públicamente al episodio.

Allí escribió que cometió “un error estúpido” y aseguró que retiró el video tan pronto como uno de los amigos del chat le indicó que había infringido la ley.

Su declaración fue interpretada en Noruega como un intento de asumir responsabilidad y reparar el daño moral derivado del caso.

Por su parte, la Federación Noruega de Fútbol decidió no aplicarle sanciones deportivas adicionales, argumentando que ser procesado por la justicia danesa ya constituía una consecuencia suficiente.

La organización no emitió comunicados extensos, pero dejó claro que no incrementará el castigo más allá de lo decidido por el tribunal.

A pesar de este proceso judicial, Schjelderup continuó participando en la selección nacional. Estuvo en el campo durante los últimos 20 minutos del duelo clasificatorio ante Estonia y se mantuvo en el banquillo en el encuentro contra Italia, partido en el que el conjunto nórdico consolidó su clasificación al Mundial de 2026.