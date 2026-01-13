Gobierno de Costa Rica denuncia supuesto plan para asesinar al presidente Rodrigo Chaves

El gobierno de Costa Rica denunció este martes un presunto plan para asesinar al presidente Rodrigo Chaves, a poco más de dos semanas de las elecciones presidenciales del 1 de febrero.

RELACIONADO Foro Penal confirma la excarcelación de 56 presos políticos en Venezuela

La revelación fue hecha por Jorge Torres, jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), quien aseguró que la información provino de una “fuente confidencial” que alertó sobre el pago a un sicario para ejecutar el atentado.

"Nos alerta claramente sobre un pago de un sicario que quiere atentar sobre la vida del presidente de la República", declaró Torres a periodistas a las puertas de la Fiscalía, donde presentó la denuncia. El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó que se investiga a una sospechosa “bastante activa en redes sociales”, aunque no ofreció más detalles.

RELACIONADO Diosdado Cabello habló de la identidad de los muertos del bombardeo en Venezuela

Contexto electoral y visita de Bukele

La denuncia se conoció en medio de la campaña electoral, en la que la exministra conservadora Laura Fernández lidera la intención de voto con un discurso de mano dura frente al narcotráfico. El mismo día, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, llegó a Costa Rica para colocar la primera piedra de una cárcel inspirada en su megaprisión para pandilleros, visita que la oposición calificó como propaganda política.

Costa Rica, otrora uno de los países más seguros de la región, cerró 2025 con una tasa de 16,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, frente a 11,2 en 2020. Fernández busca ganar en primera vuelta y obtener mayoría en el Congreso para impulsar reformas al poder judicial, siguiendo el modelo salvadoreño.

Refuerzan seguridad y tensiones institucionales

El jefe de inteligencia evitó vincular el supuesto plan criminal con la contienda electoral: “No quisiera ahondar en eso”, dijo. El fiscal general también descartó un vínculo con los comicios: “No lo vemos esto con ningún ámbito electoral”.

Díaz recordó que las amenazas contra miembros del Ejecutivo y fiscales son frecuentes, pero garantizó que el caso será tratado con prioridad: “Por la importancia de la investidura del presidente, sin ningún tipo de interés político, la vamos a tratar”.

RELACIONADO María Corina Machado cuestionó al régimen de Venezuela por publicar cifras erróneas de excarcelaciones

Torres anunció que la seguridad de Chaves y su familia será reforzada mientras avanzan las investigaciones. El mandatario, que no puede aspirar a la reelección inmediata, ha mantenido enfrentamientos con la Fiscalía, la Corte Suprema, el Congreso y el Tribunal Supremo de Elecciones, a los que acusa de sabotaje. Sus críticos, en cambio, lo señalan de no respetar la independencia de poderes y de impulsar derivas autoritarias.

Chaves, economista de 64 años, enfrentó en 2025 dos procesos en el Congreso para retirar su inmunidad, uno por presunta corrupción y otro por participación en política electoral, ambos rechazados por el plenario legislativo.