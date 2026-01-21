Rompió el silencio la colombiana que denunció a estrella de Francia por trata: “Siempre me intimidó”

Lucas Hernández, referente del París Saint-Germain y campeón del mundo con Francia en 2018, fue denunciado por una familia de colombianos por presunta trata de personas y trabajo no declarado.

Lola Dubois, abogada de las denunciantes, le declaró a AFP que la familia estuvo trabajando para el futbolista durante un año (septiembre 2024 – septiembre 2025) en condiciones poco óptimas: “Entre 70 y 80 horas por semana, sin vacaciones, sin días libres, sin documentos que establecieran sus derechos”. El pago mensual era de dos mil euros aproximadamente.

Pago mensual de 2.000 euros sin descanso

Después de eso, se habría hecho la contratación correspondiente, pero la abogada afirmó que fue una fachada para tapar las irregularidades. El caso ya llegó a la Fiscalía de Versalles.

Hernández y su pareja, Victoria Triay, respondieron los señalamientos a través de un comunicado. Indicaron que ayudaron a la familia mientras resolvía su situación irregular.

Hemos sido manipulados por narrativas cargadas de emoción y falsas promesas. Nunca hemos actuado con mala intención ni en desacato a la ley (…) Lo que hace esta situación más angustiosa es cómo un acto de confianza y humildad se transforma en ataques y acusaciones públicas.

Las palabras de la víctima

Noticias RCN y NTN24 hablaron en exclusiva con una de las supuestas víctimas, identificada como Marie: “Nos iban a devolver a Colombia y que ella (la pareja) iba a mirar cómo me iba a cerrar las puertas de Francia. Nunca hubo un descanso”.

“Siempre me intimidó. A todos nos dijo que no podíamos sacar nada de la información de ellos (…) Al final nos hicieron un contrato falso que no es válido”, narró. La familia hizo varios oficios, como cuidado de niños, limpieza de casa, entre otros.

Hernández se consagró con varios títulos en la última temporada con el PSG, tales como la Champions, la Ligue 1 y el Mundial de Clubes. Se espera que sea convocado por Francia para el Mundial 2026, siendo la tercera vez que participa.