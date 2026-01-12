Pánico en la ciudadanía: hallan cinco cabezas humanas en una playa turística de Ecuador

Gran consternación y temor ha dejado el más reciente hecho en Ecuador en el que las autoridades encontraron cinco cabezas humanas colgadas y exhibidas junto a distintos panfletos de advertencias en una famosa y turística playa, en el suroeste del país.

RELACIONADO Trump recibirá a María Corina Machado tras nuevas excarcelaciones en Venezuela

¿Qué se sabe sobre las cabezas colgadas en Ecuador?

Según portavoces internacionales, el pasado 11 de enero, las autoridades encontraron las piezas anatómicas en una playa turística de pescadores, en la ciudad de Puerto López, en la provincia de Manabí.

El popular destino ha estado inmerso en una ola de violencia intensa, pues en el último mes se han registrado varios ataques armados y masacres que las autoridades atribuyen a distintas disputas entre bandas delincuenciales locales.

Las investigaciones policiales realizaron la verificación de las cabezas colgadas que estaban ubicadas en un paseo marítimo frente a la playa en las cercanías de un hotel, según detalló un informe policial.

Así mismo, se dio a conocer que las víctimas llevaban varios días desaparecidas por lo que sus familiares tuvieron la oportunidad de hacer el respectivo reconocimiento. Según Andrés Velasco, jefe policial de la zona, las primeras hipótesis han arrojado que las víctimas fueron ejecutadas en altamar.

RELACIONADO Zulma Guzmán compareció ante tribunal británico en trámite de extradición

Descripción de los hechos

Las escabrosas imágenes, difundidas en distintas plataformas, dejan ver a las cinco cabezas atadas con cuerdas a dos postes que se encontraban ubicados frente al mar, en medio de la arena.

Así mismo, se observa un cartel, escrito sobre una tabla de madera, que llevaba consigo el texto: "El pueblo es de nosotros. Sigan saliendo a robar a los pescadores y a seguir pidiendo carnet de vacuna, que ya los tenemos identificados".

Portavoces internacionales han dado a conocer mayores detalles sobre la ola de violencia que atraviesa el país en la que también se exaltan las extorsiones, conocidas como “vacunas”, con las que grupos criminales cobran cuotas a comerciantes y pobladores de zonas populares a cambio de presunta protección.

Hasta el momento, las autoridades dieron a conocer que no han logrado encontrar el resto de los cuerpos de las víctimas.