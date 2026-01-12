Zulma Guzmán compareció ante tribunal británico en trámite de extradición

Durante aproximadamente cuatro minutos, Zulma Guzmán compareció hoy ante un tribunal del Reino Unido por videoconferencia desde el centro de detención donde permanece recluida.

En la diligencia, la procesada únicamente pronunció su nombre y respondió afirmativamente a la pregunta de la juez sobre si estaba de acuerdo en que la próxima audiencia se realizara el 9 de febrero a las 10:45 de la mañana.

Según confirmaron fuentes cercanas al proceso, Guzmán estuvo acompañada de un abogado y en la próxima comparecencia únicamente se anunciarán nuevas fechas de diligencias.

¿Qué sigue en el caso de Zulma Guzmán?

La audiencia se enmarca en el trámite de extradición solicitado por el Estado colombiano, que debe ser evaluado por el sistema judicial británico. Este procedimiento se centra en verificar el cumplimiento de los requisitos legales, procesales y humanitarios para un eventual traslado de Guzmán a Colombia.

La Fiscalía General de la Nación la señala como presunta responsable del homicidio de dos menores de edad, quienes murieron tras consumir frambuesas contaminadas con talio, una sustancia altamente tóxica.

¿En qué cárcel se encuentra Zulma Guzmán?

Por el momento, Guzmán permanece bajo custodia del sistema penitenciario británico. Tras su detención, fue enviada a prisión preventiva en la cárcel femenina más grande de Europa, donde continuará recluida mientras se define si deberá regresar a Colombia para enfrentar formalmente los cargos en su contra.