Histórico nacimiento de un rinoceronte blanco en el Bioparc de Valencia tras 491 días de gestación

Una cría de rinoceronte blanco del sur nació a comienzos de noviembre en el Bioparc de Valencia, convirtiéndose en el primer ejemplar de esta especie que ve la luz en los casi 18 años de historia del zoológico.

El nacimiento forma parte de los esfuerzos del Programa Europeo de Especies en Peligro para garantizar la supervivencia de animales amenazados.

Tras 491 días de gestación, la madre, Kwanza, dio a luz a un macho en un parto seguido con emoción por los cuidadores, quienes compartieron un video donde se observa el nacimiento y la celebración a distancia del equipo.

RELACIONADO Oso grizzly atacó sorpresivamente a un grupo escolar y dejó 11 heridos en Canadá

Un logro esperado

“Estamos supercontentos porque lo hemos intentado con inseminaciones artificiales y también de forma natural, y por fin lo hemos conseguido”, expresó Loles Carbonell, directora técnica de animales del Bioparc, sin precisar el método de concepción.

El pequeño, aún sin nombre, aparece en grabaciones posteriores muy activo y correteando junto a su madre, ya recuperada de las secuelas del parto, según explicó Raúl Olmo, miembro del equipo de cuidado animal.

Importancia para la conservación

“Este nacimiento es muy importante para el programa internacional de conservación, ya que es una especie muy amenazada”, subrayó Olmo. El nombre del nuevo rinoceronte será elegido mediante una votación entre varias opciones propuestas por los cuidadores.

El rinoceronte blanco (Ceratotherium simum simum), muy codiciado por los cazadores furtivos debido a sus cuernos de marfil, es la más numerosa de las cinco especies de rinocerontes. Sin embargo, figura en la categoría de “casi amenazada” de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).