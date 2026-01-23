CANAL RCN
Internacional

Nuevo caso como el de Gisèle Pelicot: hombre drogó y violó a su exesposa durante más de 10 años

El acusado reconoció decenas de agresiones sexuales; la víctima renunció al anonimato y asistió al tribunal.

Nuevo caso como el de Gisele Pelicot en Reino Unido
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

enero 23 de 2026
07:10 p. m.
En Reino Unido se conoció el caso de un hombre de 49 años que admitió ante la justicia haber drogado y violado en repetidas ocasiones a su exesposa durante más de una década.

Los hechos, que se habrían extendido entre 2010 y 2023, fueron reconocidos por el propio acusado durante una audiencia judicial celebrada este viernes.

El caso ha sido comparado con el de la francesa Gisèle Pelicot, quien se convirtió en un símbolo internacional de la lucha contra la violencia sexual tras negarse a que el juicio contra su esposo se realizara a puerta cerrada. Al igual que Pelicot, la víctima en este proceso decidió renunciar a su derecho al anonimato.

Hombre admitió haber drogado y violado a su exesposa por más de 10 años en Reino Unido

La víctima, Joanne Young, de 48 años, autorizó a la policía a revelar públicamente su identidad. Este viernes asistió a la audiencia en el Tribunal Penal de Winchester, en el sur de Inglaterra, acompañada de su hermana y de un funcionario de apoyo a las víctimas.

Durante su presencia en el tribunal, no realizó declaraciones a la prensa.

Su exesposo, Philip Young, exconcejal del Partido Conservador, compareció imputado por 56 hechos detallados durante la diligencia judicial. Ante el tribunal, el acusado admitió 48 cargos, entre ellos alrededor de veinte violaciones y agresiones sexuales cometidas a lo largo de más de diez años.

Durante la audiencia, Philip Young reconoció además que administró en varias ocasiones una sustancia a su exesposa con el propósito de “aturdirla o dominarla” y así mantener con ella relaciones sexuales no consentidas.

El acusado también aceptó haber cometido actos de voyerismo. Actualmente, se encuentra en prisión provisional.

Otros cinco hombres están asociados al caso por supuestas agresiones sexuales

En el mismo proceso judicial, otros cinco hombres, con edades comprendidas entre 31 y 61 años, comparecieron igualmente ante la justicia, acusados de violaciones o agresiones sexuales contra Joanne Young.

Todos ellos se encuentran en libertad bajo fianza. Durante la audiencia, cuatro se declararon no culpables, mientras que uno aún no ha manifestado su posición frente a los cargos.

Philip Young se declaró no culpable de ocho cargos adicionales, entre los que figuran la producción de imágenes indecentes de menores y la posesión de material pornográfico extremo, presuntamente cometidos entre 2019 y 2024.

La jueza Angela Morris, quien presidió la audiencia, será la encargada de determinar la condena del principal acusado en una diligencia posterior. En cuanto a los otros cinco hombres implicados, su juicio está previsto para comenzar el 5 de octubre de 2026.

