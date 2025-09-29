CANAL RCN
Hombre muere mientras bailaba con su esposa en plena boda

En redes, se viralizó un video que muestra a un hombre falleciendo durante su boda, mientras los invitados reaccionan de manera inmediata.

Fallece hombre en plena boda
septiembre 29 de 2025
08:25 p. m.
A través de redes sociales se ha viralizado el momento exacto en que un hombre, durante su celebración de boda, baila junto a su prometida, y la situación da un giro inesperado que empeora todo de repente.

Video viral hombre muere bailando con su esposa en plena boda

La ceremonia tuvo lugar en Egipto, donde el joven identificado como Ashraf Abu Hakam disfrutaba de su boda acompañado de sus seres queridos cuando, de manera inesperada, cayó al suelo.

Según los registros del video, Ashraf estaba participando en una danza tradicional egipcia conocida como Saidi, muy común en eventos sociales, especialmente en bodas.

En el video se puede ver a Ashraf Abu Hakam visiblemente entusiasmado mientras compartía un momento alegre junto a su esposa en la pista de baile. Sin embargo, en cuestión de segundos, se desplomó repentinamente y cayó al piso, causando alarma entre los invitados, quienes inmediatamente acudieron a auxiliarlo.

A pesar de varios intentos por reanimarlo en el lugar, el joven no logró reaccionar. Según los presentes, fue trasladado de inmediato a un centro médico, pero los doctores confirmaron que ya había fallecido antes de llegar.

El diagnóstico inicial sugiere que se trató de un paro cardíaco fulminante, según información publicada por The Sun. No obstante, los informes no detallan si el joven tenía antecedentes médicos relacionados con enfermedades cardiovasculares, por lo que las causas exactas de su muerte aún no se han esclarecido por completo.

¿Cuáles fueron las reacciones tras el video de la boda de Ashraf?

Su fallecimiento ha generado todo tipo de reacciones entre el público. Conocidos de Ashraf lo describieron como una persona llena de entusiasmo y alegría.

Al mismo tiempo, numerosos internautas expresaron su pesar por lo ocurrido y enviaron sus mejores deseos a su esposa, acompañándola en este difícil momento tras una pérdida tan inesperada y dolorosa.

