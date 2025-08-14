CANAL RCN
Internacional

Español secuestró a su expareja durante dos días para “volver a enamorarla”: víctima se liberó en un descuido

Fueron casi 48 horas en las que estuvo amarrada a una cama, enfrentando amenazas constantes de su pareja con arma blanca.

Foto: Depositphotos

Noticias RCN

agosto 14 de 2025
12:44 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Incrédula se mostró una pequeña comunidad en Valencia, en la costa este de España, luego de que uno de sus integrantes fuera capturado por la Policía, tras amarrar, amordazar e intimidar durante dos días a su expareja para obligarla a retomar su relación.

De acuerdo con la Policía Española, el hombre invitó a su víctima a almorzar la tarde del sábado y la convenció de que tenía que irse a trabajar, para cerrar su apartamento con llave.

Video | Así sobrevivió una joven que fue brutalmente golpeada en el rostro por su pareja en Bogotá
RELACIONADO

Video | Así sobrevivió una joven que fue brutalmente golpeada en el rostro por su pareja en Bogotá

Antes de que pudiera hacer algo, la amenazó con un cuchillo y le quito el teléfono, la ropa y sus tarjetas bancarias para obligarla a quedarse en la propiedad.

Pero, no contento, la amarró y amordazó en su habitación para amenazarla hasta que aceptara ser su novia. Un delito de malos tratos que será investigado con enfoque de género por las autoridades valencianas.

Dos días en el infierno: la víctima reveló detalles sobre el tiempo en el que estuvo secuestrada

Según comentó la denunciante, durante el tiempo en que estuvo secuestra, el hombre de 39 años la mantuvo amarrada día y noche. En las noches, aflojaba las cuerdas para permitirle llegar hasta la cama y, al momento de comer, le quitaba una venda que tenía de manera permanente en la boca.

Revelan el estado de salud de la joven de 19 años que fue lanzada por unas escaleras en Buenaventura
RELACIONADO

Revelan el estado de salud de la joven de 19 años que fue lanzada por unas escaleras en Buenaventura

Las casi 48 horas que pasó secuestrada, fue víctima de amenazas de muerte constantes y cada que intentaba algo, su expareja le enseñaba un cuchillo con el que la mantuvo “a raya”.

¿Cómo logró escapar y conseguir el apoyo de las autoridades?

El lunes en la mañana, cuando su expareja dejó el domicilio para abastecerse de alimentos, la víctima logró soltarse y salió corriendo, descalza, hasta una estación de Policía cercana en la que solicitó ayuda y expuso el caso.

Las autoridades lograron detener a agresor y le prohibieron acercarse o volver a entablar contacto con su expareja, mientras el caso avanza y se toman medidas adicionales en su contra.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Fuerzas Militares estadounidenses llegaron al mar Caribe para combatir los cárteles de droga latinoamericanos

Brasil

Defensa de Jair Bolsonaro pide su absolución en juicio por intento de golpe de Estado

Ucrania

Rusia y Ucrania realizan intercambio de 84 prisioneros de guerra

Otras Noticias

Feminicidio

Alias ‘Gustavito’ fue condenado a 34 años de prisión por el feminicidio de Darley María Guzmán Pérez: el responsable sigue prófugo

La familia de Darley María Guzmán sigue esperando justicia por su feminicidio y que las autoridades logren la captura de alias ‘Gustavito’.

Animales

Investigación descubre que los gatos pueden generar demencia como los humanos

El estudio determinó que los felinos presentan un deterioro cerebral similar al de los humanos.

Redes sociales

Andrés Parra revolucionó las redes tras presentar a su nueva novia: ¿Quién es?

América de Cali

Clásico femenino desata polémica: Santa Fe jugará sin público por denuncia de racismo

Dólar

Atención al precio del dólar en Colombia hoy 14 de agosto: así inició la jornada este jueves