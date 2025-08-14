Español secuestró a su expareja durante dos días para “volver a enamorarla”: víctima se liberó en un descuido

Incrédula se mostró una pequeña comunidad en Valencia, en la costa este de España, luego de que uno de sus integrantes fuera capturado por la Policía, tras amarrar, amordazar e intimidar durante dos días a su expareja para obligarla a retomar su relación.

De acuerdo con la Policía Española, el hombre invitó a su víctima a almorzar la tarde del sábado y la convenció de que tenía que irse a trabajar, para cerrar su apartamento con llave.

Antes de que pudiera hacer algo, la amenazó con un cuchillo y le quito el teléfono, la ropa y sus tarjetas bancarias para obligarla a quedarse en la propiedad.

Pero, no contento, la amarró y amordazó en su habitación para amenazarla hasta que aceptara ser su novia. Un delito de malos tratos que será investigado con enfoque de género por las autoridades valencianas.

Dos días en el infierno: la víctima reveló detalles sobre el tiempo en el que estuvo secuestrada

Según comentó la denunciante, durante el tiempo en que estuvo secuestra, el hombre de 39 años la mantuvo amarrada día y noche. En las noches, aflojaba las cuerdas para permitirle llegar hasta la cama y, al momento de comer, le quitaba una venda que tenía de manera permanente en la boca.

Las casi 48 horas que pasó secuestrada, fue víctima de amenazas de muerte constantes y cada que intentaba algo, su expareja le enseñaba un cuchillo con el que la mantuvo “a raya”.

¿Cómo logró escapar y conseguir el apoyo de las autoridades?

El lunes en la mañana, cuando su expareja dejó el domicilio para abastecerse de alimentos, la víctima logró soltarse y salió corriendo, descalza, hasta una estación de Policía cercana en la que solicitó ayuda y expuso el caso.

Las autoridades lograron detener a agresor y le prohibieron acercarse o volver a entablar contacto con su expareja, mientras el caso avanza y se toman medidas adicionales en su contra.