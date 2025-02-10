Inmigración de Estados Unidos confirma su presencia en el Super Bowl 2026 tras la participación de Bad Bunny

Benito Antonio Martínez Ocasio es el artista que encabezará el show de medio tiempo del próximo Super Bowl. Considerado como uno de los eventos con la mayor cantidad de audiencia televisiva del mundo, ha visto pasar a grandes artistas como Michael Jackson, Madonna, Beyoncé y Prince.

Sin embargo, su participación ha generado fuertes polémicas, desde diferentes sectores políticos en Estados Unidos, al considerar al puertorriqueño como un “enemigo acérrimo de Donald Trump”.

Inmigración en el Super Bowl 2026

Diferentes activistas e influencers se han manifestado en contra de la participación del intérprete de ‘Pitorro de coco’ en el importante escenario ya que señalaron las fuertes críticas que ha hecho al gobierno de Trump y a su música que es principalmente cantada en español.

Ante la fuerte polémica, Corey Lewandowski, aliado de Trump y asesor del Departamento de Seguridad Nacional, dio a conocer que agentes de ICE, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, estarán presentes en el show del puertorriqueño.

"No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente. Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar. Los encontraremos, los arrestaremos, los meteremos en un centro de detención y los deportaremos", dijo Lewandowski en The Benny Show.

Así mismo, desde otros sectores se ha criticado fuertemente la decisión de la NFL de anunciar la participación del artista, pues la han considerado como un golpe a todos los estadounidenses que apoyan fervientemente a Donald Trump.

¿Hay intenciones de boicotear el show de Bad Bunny?

A la polémica se han sumado cientos de usuarios que han manifestado su interés por impedir que el puertorriqueño se presente en el importante evento, pues estos han recalcado que dicho show, de tal magnitud, debe ser protagonizado por artistas que canten música en inglés.

Por esto, algunos ya han propuesto a otros artistas con los que se estaría buscando un posible reemplazo para el puertorriqueño. Hasta el momento, Bad Bunny sigue siendo la estrella que llevará a cabo el icónico show el próximo 8 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium en Santa Clara, California.