¿Exceso o protocolo?: inspectora derrama cloro en puesto de tacos en Colorado y genera indignación

Las imágenes ya han generado indignación a raíz de la contundencia con la que se llevó a cabo el protocolo.

Foto: Captura pantalla TikTok @TMZ
Foto: Captura pantalla TikTok @TMZ

Noticias RCN

noviembre 20 de 2025
01:06 p. m.
El internet nuevamente ha hecho viral un inquietante hecho en el que una inspectora de salud derramó cloro en diferentes contenedores de comida en un puesto de tacos y chimichangas en Denver, Colorado, Estados Unidos.

Por supuesto, las reacciones aparecieron desde todos los frentes ya que no solo la comunidad latina condenó el hecho, sino que también las autoridades se pronunciaron ante lo ocurrido.

Inspectora vierte cloro en puesto de tacos

Las imágenes dejan ver a la mujer, en compañía de otro funcionario, mientras vierte un tarro de cloro en cada uno de los contenedores de comida que poseían diferentes salsas, frutas, entre otros ingredientes para preparar los alimentos. Al terminar de añadir el compuesto, la mujer procedió a arrojar el tarro al suelo por lo que cientos de internautas calificaron estas acciones como “violentas” y “humillantes”.

Según las primeras informaciones, dicho puesto sería de una familia latina, quienes se encontraban expectantes a lo que estaba ocurriendo, pues dicho negocio recogería el sustento familiar de los afectados.

El clip ya ha generado amplias críticas por parte de los usuarios, quienes cuestionaron los protocolos utilizados por parte de las autoridades sanitarias de Denver al exaltar la falta de empatía y la aparente crueldad con la que se llevó a cabo la diligencia.

Respuesta por parte de las autoridades

Las autoridades en Denver salieron en defensa del procedimiento que llevaron a cabo los inspectores ya que, de acuerdo con el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Denver (DDPHE), los vendedores del puesto “Tacos Colorado” acumulaba varias citaciones y órdenes de cese por el presunto incumplimiento de varias normas básicas de salubridad.

Ante la presunta resistencia de los vendedores, quienes habrían trasladado la comida a un automóvil, los inspectores decidieron rociar el cloro a la comida para garantizar que esta no fuera distribuida nuevamente.

Así mismo, el DDPHE manifestó que el método, aunque extremo, hace parte de las prácticas contempladas por los protocolos sanitarios. Algunos de los permisos requieren diferentes dispositivos como lavado de manos, manejo adecuado de la temperatura, almacenamiento seguro y prácticas que eviten la contaminación de los alimentos.

