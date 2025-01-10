CANAL RCN
Ministros del Gobierno Petro se sacaron chispas por chat: “Hablar paja”, “corrupto”, “gallito de pelea”

Los jefes de cartera escribieron fuertes mensajes en un grupo conformado por los ministros.

octubre 01 de 2025
01:16 p. m.
Hubo un nuevo desencuentro entre ministros del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Los protagonistas fueron Armando Benedetti (Interior) y Eduardo Montealegre (Justicia).

Los jefes de cartera se hicieron fuertes señalamientos en un chat grupal que tienen con varios funcionarios. Todo empezó por los reclamos de Montealegre sobre su proyecto de paz total.

Eduardo Montealegre no se guardó nada

“La oposición es tramposa y Benedetti, que solo sirve para hablar paja y sembrar caos, ahora ya no tiene ningún interés en el proyecto, como lo hizo al principio. Así no se puede. El Titanic de la paz se hundirá”.

“Benedetti es un ‘tibio’ con la paz total. Solo le interesan titulares de prensa y desprestigiar a los compañeros de gabinete. Ahora posa de macho alfa del Gobierno. Benedetti ya ha causado muchos daños. No sea fantoche. ¡Váyase ya! No más. Este ministerio le quedó grande, sea serio. Yo no necesito su ayuda, la necesita el presidente”.

Además, Montealegre le recordó los procesos que tiene adelantados en la Corte Suprema. También arremetió sobre los comentarios que hizo Benedetti cuando tildó de ‘flojos’ a otros miembros del gabinete.

La respuesta de Armando Benedetti

“Tras de ladrón, bufón. ¡Qué peligro! Aquí el clima laboral lo está haciendo invivible Benedetti, insultando a los ministros y propiciando el caos. ¡Qué belleza!”.

“No le he hecho nada malo para que hable así de mí. ¡Déjeme quieto! ¡Y bonita forma de pedir ayuda! No leeré más este chat”, esta fue la respuesta de Benedetti, quien abandonó el chat grupal.

“Vamos a ver que tan ‘gallito de pelea’ es Benedetti, cuando la Corte Suprema de Justicia lo meta muy pronto a la cárcel por corrupto”.

Esta no es la primera pelea que tiene al ministro del Interior al interior del Gobierno. Se enfrentó a Álvaro Leyva, Laura Sarabia, Alfredo Saade, Gustavo Bolívar, Susana Muhamad y Augusto Rodríguez.

