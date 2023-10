Israel ordena a 1,1 millones de habitantes de Gaza reubicarse en 24 horas

Un portavoz de la ONU, dijo que el Ejército de Israel informó al organismo que los 1,1 millones de palestinos en Gaza deberían reubicarse en el sur del enclave en las próximas 24 horas. Los palestinos temen que esta decisión pueda ser un precursor de una planeada ofensiva terrestre.

"Justo antes de la medianoche hora local", los responsables de la ONU en Gaza "fueron informados por sus oficiales de enlace del Ejército israelí que la totalidad de la población al norte de Wadi Gaza debía ser reubicada en el sur en 24 horas (...) Las Naciones Unidas piden con firmeza que, de confirmarse, se anule cualquier orden de este tipo", señaló Stéphane Dujarric, portavoz de la Organización de Naciones Unidas.

Dujarric afirmó que la orden del ejército israelí también se aplica a todo el personal de la ONU y a aquellos refugiados en instalaciones del organismo, incluidas escuelas, centros de salud y clínicas.

Israel ha respondido los ataques de Hamás ocurridos el fin de semana poniendo bajo asedio a Gaza , donde viven 2,3 millones de personas, y lanzando una campaña de bombardeos que destruyó barrios enteros. Las autoridades de Gaza dijeron que más de 1.500 palestinos habían muerto.

Las sirenas que advertían sobre el lanzamiento de cohetes sonaron en las comunidades israelíes cercanas a la frontera con Gaza a primera hora del viernes. Israel llevó a cabo ataques aéreos en toda la Franja de Gaza durante la noche, informaron medios palestinos. Un ataque a una casa en el campo de refugiados de Bureij en el centro de Gaza mató al menos a 17 personas, según los informes.

Human Rights Watch acusó el jueves a Israel de utilizar municiones de fósforo blanco en sus operaciones militares en Gaza y el Líbano, diciendo que el uso de tales armas pone a los civiles en riesgo de sufrir lesiones graves y de largo plazo.

El ejército de Israel dijo que "actualmente no tenía conocimiento del uso de armas que contienen fósforo blanco en Gaza ".

Entre tanto, el jefe militar de Israel, el teniente general Herzi Halevi, dijo que se extraerían lecciones de las fallas de seguridad en Gaza que permitieron el ataque. "Aprenderemos, investigaremos, pero ahora es el momento de la guerra", afirmó.

Los habitantes de Gaza, principalmente descendientes de refugiados que huyeron o fueron expulsados ​​de sus hogares en Israel en el momento de su fundación en 1948, han sufrido un colapso económico y repetidos bombardeos israelíes bajo un bloqueo desde que Hamas tomó el poder allí hace 16 años.

La ira palestina ha aumentado en los últimos meses, con Israel llevando a cabo la represión más mortífera en años en Cisjordania y su gobierno de derecha hablando de apoderarse de más tierras. Un proceso de paz destinado a crear un Estado palestino colapsó hace una década, lo que, según los líderes palestinos, dejó a la población sin esperanzas, fortaleciendo a los extremistas.

Israel confirmó la decapitación de algunos bebés

El Gobierno de Israel mostró al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y a los ministros de defensa de la OTAN, imágenes gráficas de niños y civiles que, según dijeron, Hamás había matado. El funcionario estadounidense dijo que mostraban a un bebé "acribillado a balazos", soldados decapitados y jóvenes quemados en sus vehículos. "Es simplemente depravación en la peor forma imaginable", afirmó. "Está realmente más allá de cualquier cosa que podamos comprender".

Lea además: Estados Unidos reafirmó su apoyo a Israel contra el grupo terrorista Hamás

También hizo la denuncia oficial en las redes sociales de la oficina del primer ministro de Israel, con la publicación de fotos que muestran a un bebé con manchas de sangre en su ropa y otros dos calcinados. La crudeza de las imágenes han generado conmoción.

Como otros en todo el mundo, Blinken instó a Israel a mostrar moderación, pero también reiteró el apoyo de Estados Unidos y dijo: "Siempre estaremos a su lado".

El Ejército estadounidense no está poniendo condiciones a su asistencia de seguridad a Israel , dijo el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, añadiendo que Washington espera que el ejército israelí "haga lo correcto" al proseguir su guerra contra Hamas.

Alertan que alimentos y agua se están agotando en la Franja de Gaza

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) dijo que el combustible que alimenta los generadores de emergencia en los hospitales de Gaza podría agotarse en cuestión de horas y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas advirtió que los alimentos y el agua dulce se estaban agotando peligrosamente.

"Sin electricidad, los hospitales corren el riesgo de convertirse en funerarias (...) La miseria humana causada por esta escalada es abominable e imploro a las partes que reduzcan el sufrimiento de los civiles", dijo Fabrizio Carboni, director regional del CICR.

Sin embargo, Israel dijo el jueves que no habría excepciones humanitarias a su asedio de la Franja de Gaza hasta que todos los rehenes fueran liberados.

"¿Ayuda humanitaria a Gaza? No se levantará ningún interruptor eléctrico, no se abrirá ninguna boca de agua y no entrará ningún camión de combustible hasta que los rehenes israelíes vuelvan a casa. Humanitario por humanitario. Y que nadie nos dé lecciones de moral", escribió Israel Katz, ministro de Energía, en a red social X.