Murió querido actor: tenía 24 años

El actor batalló contra una compleja enfermedad en la última etapa de su vida.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

enero 08 de 2026
09:04 p. m.
El teatro y la televisión de España se encuentran de luto debido a que murió un joven actor que se estaba posicionando como uno de los mejores talentos a futuro.

Siro Ouro, que era oriundo de Ferrol, tenía 24 años y había participado en la serie 'La Mesías', que tuvo un gran éxito en su país, partió de este plano terrenal mientras que se encontraba descansando.

La noticia fue confirmada por su papá y la compañía teatral de la que él hacía parte.

Así se confirmó la muerte de Siro Ouro, el querido actor de España

Dani Ouro, el papá de Siro, reveló que el joven actor padecía una enfermedad desde hace varios años y que, desafortunadamente, su estado de salud fue desmejorando de manera paulatina.

"Se ha ido mi hijo Siro. Falleció de noche y sin sufrir a los 24 años. Llevaba años luchando con una enfermedad rastrera, mezquina y cruel a la que finalmente sucumbió. En la madrugada se tomó las uvas en casa de su abuela y se retiró a su habitación. Lo último que le dije y lo último que escuché de él fue “te quiero”. Descansa en paz mi niño", redactó Dani Ouro.

Mientras tanto, La Tristura, la entidad teatral en la que Siro Ouro participó en varios proyectos, exaltó su calidad humana y recordó algunos de sus momentos más memorables.

"Queridas, tenemos que contaros que ha muerto Siro. Nuestro joven y delicado amigo, intérprete de nuestras obras y compañero de tantas aventuras. Era un ser increíble, casi un milagro que entró en nuestra vida con 9 años. Estos últimos años han sido difíciles, hemos intentado acompañarle. Le hemos querido mucho. Dejamos algunas imágenes de todo este tiempo", indicaron.

Estos han sido los mensajes de condolencias tras la muerte de Siro Ouro, el joven actor de España

Tras los pronunciamientos de la academia de teatro y del padre de Siro Ouro, los internautas han expresado sus sentidos pésame y descrito al actor como una persona excepcional.

"Lo siento mucho", "tengo el corazón roto", "un abrazo para todos", "fue muy dedicado", "estará con nosotros siempre" y "mucha fuerza", han sido algunos de los comentarios en redes sociales.

 

