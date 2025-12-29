Presidenta de México visitará a heridos tras accidente ferroviario

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que este lunes viajará al estado de Oaxaca para visitar a las personas heridas en el accidente ferroviario que dejó al menos 13 muertos, tras el descarrilamiento del tren interoceánico, una de las principales obras de infraestructura impulsadas por el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Presidenta de México visitará a afectados por accidente

El siniestro ocurrió este domingo, cuando el tren, que transportaba a 241 pasajeros y nueve tripulantes, se descarriló mientras recorría el Corredor Interoceánico, una ruta estratégica que conecta la costa del Pacífico con el Golfo de México.

La línea férrea, inaugurada en 2023, forma parte de un ambicioso proyecto destinado principalmente al transporte de mercancías, concebido como una alternativa logística al Canal de Panamá.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que la Fiscalía General de la República y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario adelantan una investigación exhaustiva para determinar las causas del accidente.

“Se está haciendo el análisis con rigor de qué ocurrió y qué originó este siniestro”, afirmó la mandataria.

El descarrilamiento se registró a las 09:28 horas locales sobre la línea Z del ferrocarril interoceánico, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Salina Cruz, punto desde donde había partido el tren.

De acuerdo con el secretario de Marina, Raymundo Morales, una de las locomotoras se salió de las vías, lo que provocó que los cuatro vagones del convoy también se descarrilaran.

Morales explicó que el primer vagón cayó a una profundidad aproximada de 6,5 metros, el segundo quedó parcialmente suspendido, mientras que los dos restantes no sufrieron daños de consideración.

El funcionario agregó que, antes de cada recorrido, el sistema ferroviario utiliza una camioneta exploradora que inspecciona las vías, y que en este caso se había reportado que la infraestructura se encontraba en buenas condiciones.

Tras el accidente, medios locales difundieron videos del interior de uno de los vagones en los que se escuchan gritos y quejidos de pasajeros solicitando ayuda, aunque la autenticidad de esas imágenes no ha sido verificada oficialmente.

Desde su puesta en funcionamiento, el ferrocarril interoceánico ha movilizado a 114.828 pasajeros, con un promedio de 245 personas por trayecto. No obstante, su principal objetivo es el transporte de carga: desde septiembre de 2023 ha trasladado más de 952.000 toneladas de mercancías, según cifras entregadas por la Secretaría de Marina.

El proyecto forma parte del impulso al regreso de los trenes de pasajeros en México tras varias décadas, uno de los sellos del gobierno de López Obrador, junto con el Tren Maya, una obra también emblemática pero cuestionada por ambientalistas debido a su impacto sobre zonas de selva en el sureste del país.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades mantienen la atención puesta en los heridos y en el esclarecimiento de las causas del accidente.