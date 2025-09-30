Juez de EE.UU. detiene temporalmente despido masivo de empleados de reconocida empresa

Un juez federal de Estados Unidos bloqueó temporalmente los despidos de más de 500 empleados de la emisora pública Voice of America (VOA), acusada por el gobierno del presidente Donald Trump de tener un sesgo izquierdista.

En su fallo, el juez federal de distrito Royce Lamberth dictaminó que los despidos, que debían entrar en vigor este martes, quedaron suspendidos y no deben ejecutarse a la espera de una sentencia definitiva.

El juez argumentó que el gobierno de Trump incumplió las obligaciones de la agencia gubernamental responsable de los medios públicos, USAGM, que supervisa la VOA.

La gobierno ha estado ganando tiempo, lamentó el juez.

En abril, Lamberth había pedido al gobierno que restableciera la cobertura de la VOA para que pudiera cumplir con su mandato legal de difundir información fiable y fidedigna.

A pesar de esta orden judicial, la asesora principal de la USAGM Kari Lake suspendió administrativamente al personal contratado, que conforma la mayor parte de los servicios de la VOA en idiomas distintos del inglés.

Lake, expresentadora de televisión local en Arizona, es una ferviente partidaria de Trump y encabeza la iniciativa del presidente para desmantelar los medios financiados por el gobierno, a pesar de las querellas legales y las críticas de que los adversarios de Estados Unidos se beneficiarán.

En agosto, Lake despidió a 532 periodistas a tiempo completo de VOA. La emisora, que antes transmitía en 49 idiomas, ahora produce contenido en solo cuatro: mandarín, dari, pastún y farsi, y solo alrededor de una hora al día.

La USAGM se creó en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial como instrumento del poder blando estadounidense.

Su objetivo es promover la democracia y contrarrestar la propaganda antiestadounidense en el extranjero a través de entidades como la VOA, fundada en 1942, Radio Free Europe (1966), la Oficina de Transmisiones de Noticias de Cuba, que opera Radio y TV Martí (1990), y Radio Free Asia (1996).

Pero Trump firmó un decreto en marzo que clasificaba a la USAGM, que contaba con más de 3.000 empleados en 2023, como una "parte inútil de la burocracia federal".

Trump ataca frecuentemente a los medios de comunicación y se ha burlado del llamado cortafuegos editorial de la VOA, que impide al gobierno intervenir en su cobertura, la cual el presidente considera demasiado crítica con gobierno.

Trump republicó un mensaje compartido en su propia red Truth Social el lunes por la noche que dice que "esta GRAN victoria demuestra que la censura de las grandes tecnológicas tiene consecuencias", y añadió que los republicanos "lucharon por la libertad de expresión y ¡GANARON!".

X, la red social de Elon Musk, llegó en febrero a un acuerdo por unos 10 millones de dólares para cerrar una demanda presentada por el magnate republicano contra la empresa y su antiguo director, Jack Dorsey.

Un mes antes, Meta hizo lo propio, en este caso se comprometió a pagar 25 millones de dólares, 22 de los cuales irán destinados a la creación de una biblioteca presidencial.