Internacional

Trump anuncia acuerdo con Pfizer para reducir precios de medicamentos en EE. UU.

La farmacéutica recibirá una exención de tres años sobre los aranceles tras el acuerdo con Trump.

Foto: AFP

AFP

septiembre 30 de 2025
01:26 p. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes un acuerdo con la farmacéutica Pfizer que busca reducir el costo de ciertos medicamentos en el país, como parte de su estrategia para reformar el sistema de precios farmacéuticos.

Aunque no se especificaron los productos incluidos en el pacto, el mandatario republicano confirmó que Pfizer recibirá una exención de tres años sobre los aranceles farmacéuticos recientemente impuestos por su administración.

El acuerdo se enmarca en el plan presidencial de implementar precios de "nación más favorecida", lo que implica que los medicamentos se vendan al precio más bajo que pagan los países desarrollados.

TrumpRx, la plataforma creada por la Casa Blanca para adquirir medicamentos

Como parte de esta iniciativa, la Casa Blanca anunció el lanzamiento de una plataforma digital llamada TrumpRx, desde la cual los ciudadanos podrán adquirir medicamentos a precios reducidos.

Tras conocerse el anuncio, las acciones de Pfizer registraron un alza del 5% en Wall Street. El director ejecutivo de la compañía, Albert Bourla, calificó el acuerdo como un “gran logro”, aunque al igual que Trump, evitó revelar detalles específicos del convenio.

Los descuentos que ofrecerá Pfizer tras acuerdo con Trump

Pfizer informó que la mayoría de sus tratamientos de atención primaria, así como algunas marcas especializadas, se ofrecerán con descuentos que oscilarán entre el 50% y el 85%.

Además, el presidente Trump adelantó que la farmacéutica se comprometió a invertir 70.000 millones de dólares para repatriar plantas de fabricación al territorio estadounidense, en un esfuerzo por fortalecer la producción nacional de medicamentos.

Google News Síguenos en Google News

