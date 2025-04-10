Exclusivo | Canciller reveló negociaciones con Venezuela para liberar a colombianos detenidos

Después de meses de no tener noticias de los colombianos retenidos en Venezuela, la Cancillería confirmó que está en negociaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro para sus liberaciones.

La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, reiteró que el gobierno de Gustavo Petro no reconoce la legitimidad del resultado electoral de las elecciones de Venezuela de 2024, que habrían sido ganadas por la oposición pero que fueron robadas finalmente por el régimen de Nicolás Maduro.

Y reveló, que su gobierno está llevando adelante contactos con el régimen venezolano para lograr la liberación de los colombianos que se encuentran arbitrariamente detenidos en Venezuela.

Venezuela negoció con Estados Unidos y liberaron a seis personas. Entonces estamos en estas negociaciones diplomáticas para que también sean liberados los colombianos.

Colombia negocia con Venezuela la liberación de connacionales presos

De acuerdo con la información que maneja la Cancillería, serían al menos 40 los colombianos que están detenidos en Venezuela por razones políticas o de manera arbitraria.

“Por supuesto que nosotros estamos, en este caso de estas detenciones arbitrarias, llamando para que puedan ser liberadas estas personas que están detenidas en Venezuela”, dijo Villavicencio.

Hemos tenido recientemente una reunión con todos los familiares y nos comprometemos a hacer todas las acciones que en derecho internacional humanitario haya que hacer para que puedan tener un debido proceso.

“Estas personas están acusadas de algunos delitos, pero lo que nosotros pedimos es el debido proceso para ellas, para que puedan tener sus abogados y si no tienen ninguna imputación que signifique un delito sean liberadas. Lo pedimos de la misma manera”, aseguró.

Familiares de colombianos presos en Venezuela no saben nada de ellos

Como injusta, dolorosa y profundamente angustiante han sido las detenciones de al menos 40 colombianos por parte del régimen de Nicolás Maduro. Sus familiares dicen que en muchos casos no han podido cruzar palabra con ellos en meses.

Nubia Mise, familiar de un colombiano detenido aseguró: “no sabemos nada del caso de él. Siempre niegan la causa, el caso. En Venezuela no hay justicia.

No se ha recibido ninguna respuesta acerca de la ubicación o la razón por la cual se encuentra retenido mi hermano ni ninguno de los otros connacionales que se encuentran allá.

Algunos son señalados de traición a la patria o incitación al odio e incluso han sido presentados como supuestos paramilitares o mercenarios, señalamientos que han sido rechazados.

Vicky Latorre, otra familiar de un colombiano detenido por el régimen de Maduro, aseguró que no cometió ningún delito:

No había un delito, él entró con sus documentos en regla, pasaporte, todo al día, él iba con otros dos colombianos.

La Cancillería confirmó estar en contacto con autoridades venezolanas para garantizar los derechos de los connacionales.

Lo que se sabe de las colombianas en Israel

La canciller también se refirió a las colombianas que están a la espera de ser deportadas desde Israel.

Confirmó que el gobierno colombiano mantiene la atención consular al caso de las dos colombianas que fueron interceptadas cuando intentaban a bordo de la flotilla ingresar a una zona de exclusión, a una zona de guerra cerca de Gaza, en el mar Mediterráneo.

Advirtió que, así como el gobierno del presidente Petro ordenó la expulsión de la delegación diplomática israelí que estaba en Colombia, también sería expulsada la misión consular israelí de Bogotá si no quedan en libertad estas dos ciudadanas colombianas dentro del plazo de 72 horas establecido por Israel.

Nosotros hemos hablado con el cónsul de Israel en Bogotá y le hemos manifestado que esperábamos las 72 horas a que se comprometieron para que ellas fueran liberadas. Si esto no sucede en este momento, el consulado de Israel en Bogotá se va.

Finalmente, la canciller Rosa Villavicencio confirmó que en los próximos días el presidente Gustavo Petro cumplirá con una visita a la Corte Penal Internacional en La Haya para exigir de ese tribunal mayores actuaciones frente a lo que Gustavo Petro considera ha sido un genocidio cometido por Israel en la Franja de Gaza.