CANAL RCN
Internacional

Los glaciares del Himalaya y del Hindú Kush se derriten al doble de velocidad desde el 2000

Los investigadores advierten que estas cordilleras han perdido hasta 27 metros de espesor desde 1975.

Los glaciares tienen menos agua de lo que se pensaban los científicos
Glaciares con menos agua - Foto: Ronald Shimith - AFP

Noticias RCN

AFP

marzo 22 de 2026
07:35 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los glaciares de las altas montañas del Hindú Kush y del Himalaya están perdiendo masa a un ritmo alarmante: se derriten el doble de rápido que antes del año 2000 debido al cambio climático, según dos estudios científicos divulgados por el Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de la Montaña (ICIMOD), con sede en Katmandú, Nepal.

Cocinas inteligentes y sostenibles marcan el 80% de las decisiones de compra en el segmento premium
RELACIONADO

Cocinas inteligentes y sostenibles marcan el 80% de las decisiones de compra en el segmento premium

Los investigadores advierten que estas cordilleras han perdido hasta 27 metros de espesor desde 1975 y que la crisis se intensifica cada año con inundaciones y aludes provocados por el desbordamiento de lagos glaciares.

“No se trata de un problema lejano, es una crisis que se agrava en tiempo real”, señaló el director del ICIMOD, Pema Gyamtsho, quien pidió reforzar la vigilancia e invertir en medidas de adaptación.

¿Cómo el sector de las fajas en Colombia logra una economía circular?
RELACIONADO

¿Cómo el sector de las fajas en Colombia logra una economía circular?

Impacto directo en Asia: inundaciones y aludes más letales

Afganistán, Pakistán, India y Nepal sufren cada año las consecuencias de este retroceso glaciar, con fenómenos extremos que se vuelven más frecuentes e intensos.

Los datos del ICIMOD muestran que la superficie de los glaciares de la región retrocedió un 12% entre 1990 y 2020, mientras que sus reservas de hielo disminuyeron un 9%.

¿Microplásticos en el cuerpo humano? Ahora podrán detectarse con mayor precisión
RELACIONADO

¿Microplásticos en el cuerpo humano? Ahora podrán detectarse con mayor precisión

La tasa media de pérdida de hielo pasó de 35 centímetros anuales entre 1974 y 1999 a 72 centímetros desde el 2000, precisó el científico Mohd Farooq Azam.

“La subida de las temperaturas significa que los glaciares tienen cada vez menos tiempo para reconstituir su masa”, advirtió, subrayando la necesidad de reducir las emisiones de carbono.

Reservas vitales para diez grandes cuencas fluviales

Las cordilleras del Himalaya y del Hindú Kush albergan más de 63.700 glaciares en una superficie de casi 55.800 km², constituyendo la mayor reserva de hielo del planeta después de los polos. De ellos dependen al menos diez grandes cuencas fluviales que abastecen de agua a millones de personas en toda Asia.

El principal autor de los estudios insistió en que se deben reforzar urgentemente los sistemas de vigilancia para detectar riesgos antes de que el cambio climático alcance un “máximo impacto” en la región.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Donald Trump

Donald Trump lanzó ultimátum a Irán: les dio 48 horas

Líbano

Estado de salud de periodista que sobrevivió a misil en Líbano: video generó conmoción

Medio oriente

EE. UU. asegura que Irán perdió capacidad para amenazar el estrecho de Ormuz

Otras Noticias

Medicamentos

¿La EPS no le entregó el medicamento y le tocó comprarlo? Se lo tienen que pagar y así puede reclamar

Luis Carlos Leal, exsuperintendente de Salud, reveló que las EPS están obligadas a regresarle su dinero si tuvo la obligación de comprar un medicamento.

Atlético Nacional

Atlético Nacional brilló en casa y derrotó a Inter de Bogotá con autoridad: vea los goles

¡Goleada verdolaga! Atlético Nacional venció con autoridad a Inter de Bogotá.

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 21 de marzo de 2026: conoce el premio mayor

Arauca

Emboscada del ELN en Arauca deja dos soldados muertos y siete heridos

Yina Calderón

Yina Calderón defendió a ‘Epa Colombia’ tras polémica por tener un carros y lujos en prisión