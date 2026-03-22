Los glaciares del Himalaya y del Hindú Kush se derriten al doble de velocidad desde el 2000

Los glaciares de las altas montañas del Hindú Kush y del Himalaya están perdiendo masa a un ritmo alarmante: se derriten el doble de rápido que antes del año 2000 debido al cambio climático, según dos estudios científicos divulgados por el Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de la Montaña (ICIMOD), con sede en Katmandú, Nepal.

Los investigadores advierten que estas cordilleras han perdido hasta 27 metros de espesor desde 1975 y que la crisis se intensifica cada año con inundaciones y aludes provocados por el desbordamiento de lagos glaciares.

“No se trata de un problema lejano, es una crisis que se agrava en tiempo real”, señaló el director del ICIMOD, Pema Gyamtsho, quien pidió reforzar la vigilancia e invertir en medidas de adaptación.

Impacto directo en Asia: inundaciones y aludes más letales

Afganistán, Pakistán, India y Nepal sufren cada año las consecuencias de este retroceso glaciar, con fenómenos extremos que se vuelven más frecuentes e intensos.

Los datos del ICIMOD muestran que la superficie de los glaciares de la región retrocedió un 12% entre 1990 y 2020, mientras que sus reservas de hielo disminuyeron un 9%.

La tasa media de pérdida de hielo pasó de 35 centímetros anuales entre 1974 y 1999 a 72 centímetros desde el 2000, precisó el científico Mohd Farooq Azam.

“La subida de las temperaturas significa que los glaciares tienen cada vez menos tiempo para reconstituir su masa”, advirtió, subrayando la necesidad de reducir las emisiones de carbono.

Reservas vitales para diez grandes cuencas fluviales

Las cordilleras del Himalaya y del Hindú Kush albergan más de 63.700 glaciares en una superficie de casi 55.800 km², constituyendo la mayor reserva de hielo del planeta después de los polos. De ellos dependen al menos diez grandes cuencas fluviales que abastecen de agua a millones de personas en toda Asia.

El principal autor de los estudios insistió en que se deben reforzar urgentemente los sistemas de vigilancia para detectar riesgos antes de que el cambio climático alcance un “máximo impacto” en la región.