Luto en la televisión tras la muerte de presentadora de 21 años: hallaron el cuerpo en su casa

Hay luto en la televisión y redes sociales, luego de que se confirmara el fallecimiento de una joven presentadora e influencer el pasado 2 de octubre en Honduras. Se trata de Jennifer Nicole Rivas de apenas 21 años de edad.

De acuerdo a los reportes de prensa local, hallaron el cuerpo de esta mujer en su vivienda, ubicada en Tegucigalpa, la capital de su país. De momento, no hay un reporte oficial sobre su fallecimiento, pero se habla de que murió por causas naturales.

¿De qué murió Jennifer Nicole Rivas?

Los reportes preliminares señalan que habría fallecido a causa de un ataque epiléptico, pues su familia también comentó que Rivas padecía epilepsia, una condición neurológica que controlaba bajo tratamiento médico.

Las autoridades del Ministerio Público y Medicina Forense acudieron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes y establecer la causa exacta del deceso. Aunque el informe forense aún no ha sido revelado oficialmente, todo indicaría que se trató de una muerte por causas naturales vinculadas a la enfermedad que padecía.

Mensajes tras la muerte de Jennifer Nicole Rivas

Jennifer Nicole Rivas era estudiante de Comunicación y Periodismo y se desempeñaba como conductora en el canal CHTV, donde era muy apreciada por su naturalidad y energía frente a las cámaras. Su trabajo ya comenzaba a abrirle puertas en la industria mediática hondureña.

En redes sociales, la joven acumulaba más de 100 mil seguidores, quienes disfrutaban de su contenido sobre estilo de vida, bienestar y proyectos personales. Su última publicación, donde aparecía practicando deporte y sonriendo, se llenó de mensajes de despedida tras conocerse la noticia.

La muerte de Jennifer Rivas provocó una ola de mensajes de condolencia en redes sociales. Sus seguidores, colegas y figuras públicas lamentaron la partida de quien consideraban una promesa del periodismo hondureño.

“Tu alegría y talento quedarán en el recuerdo”, escribió uno de sus compañeros de canal. Otros usuarios destacaron su espíritu positivo y compromiso profesional, enviando palabras de apoyo a su familia en este momento tan difícil.