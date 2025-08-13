Madonna hace llamado al papa León XIV para visitar Gaza: “antes de que sea demasiado tarde”

Los ataques en la Franja de Gaza se han intensificado al dejar, según las Naciones Unidas, a más de 61.000 personas muertas y 151.000 heridos, desde octubre del año 2023. Dentro del número de víctimas se han registrado 18.000 niños, quienes a su corta edad han sido testigos de las peores atrocidades que la guerra genera.

Pese a los llamados de paz, el ejército israelí anunció este miércoles que aprobó el marco para una nueva ofensiva en la Franja de Gaza, donde Hamás condenó sus incursiones terrestres en la Ciudad de Gaza, la mayor aglomeración del territorio palestino.

RELACIONADO Liberan a once guardias penitenciarios retenidos por pandilleros en Guatemala

Madonna hace llamado al papa para visitar Gaza

En las horas más recientes, la estrella internacional se tomó sus redes sociales para hacer un importante llamado sobre la relevancia de que el papa León XIV visite Gaza, en una misión humanitaria que ponga como prioridad a los niños afectados por la guerra.

Parte de su discurso fue dirigido a la relevancia de la religión sobre la política, pues la intérprete de ‘Frozen’ reveló que se debe prestar ayuda a los menores que han quedado atrapados en medio del fuego cruzado.

“Santísimo Padre. Por favor, vaya a Gaza y lleve su luz a los niños antes de que sea demasiado tarde. Como madre, no puedo soportar ver su sufrimiento. Los niños del mundo pertenecen a todos. Usted es el único de nosotros a quien no se le puede negar la entrada”, mencionó la mujer.

Así mismo, la cantante manifestó su interés para que sus más fieles fanáticos se unan a la causa y hagan sus respectivas donaciones para combatir que más menores sigan muriendo de hambre.

Aunque su mensaje fue elogiado por miles de internautas, quienes exaltaron la generosidad de la artista, otros usuarios manifestaron que su mensaje no era claro ya que mencionaron que la situación en Gaza es un exterminio a diferencia de los términos que utilizó para su mensaje.

Nueva ofensiva en Gaza

Tras 22 meses de guerra, Israel quiere tomar el control total de la ciudad en el norte del territorio y de los campos de refugiados cercanos. Con dicha ofensiva se buscaría desmantelar los últimos bastiones de Hamás.