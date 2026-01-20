¿María Corina Machado hará parte de la transición en Venezuela? Esto dijo Trump ahora

En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que le encantaría involucrar a la líder opositora María Corina Machado en la transición política en Venezuela.

Machado se reunió por primera vez con Trump y le entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz al considerarlo pieza clave en el proceso de libertad de Venezuela.

Es una mujer increíblemente amable que hizo algo realmente increíble.

¿Trump descarta dejar a María Corina Machado por fuera de la transición en Venezuela?

Trump cuestionó la popularidad de Machado y su capacidad de liderazgo en Venezuela después de que Estados Unidos capturara al presidente Nicolás Maduro en una redada a principios de este mes.

El presidente estadounidense estaría considerando involucrar a la líder opositora venezolana María Corina Machado en alguna capacidad en su país, pero no dijo qué papel podría desempeñar:

Estamos hablando con ella y quizás podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo. María, quizás podamos hacerlo.

El respaldo de María Corina Machado a Trump

La líder opositora salió de Venezuela en un escape de película para recoger el galardón en Olso en diciembre, con apoyo de Estados Unidos.

Desde entonces, ha mostrado su respaldo sin fisuras a Trump, que ordenó el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York, para enfrentar cargos de narcotráfico en un tribunal, junto a su esposa Cilia Flores.

Trump afirmó tras esa operación militar en Caracas, el 3 de enero, que Machado no contaba con suficiente apoyo en Venezuela para liderar una transición, y que prefería privilegiar la estabilidad del país sudamericano, que además cuenta con unas cuantiosas reservas petrolíferas que Washington ambiciona.

Machado acudió de todas formas a Washington y le entregó su medalla con una dedicatoria especial, durante un almuerzo privado en la Casa Blanca el 15 de enero.

Estados Unidos mantiene una fuerte presión sobre el gobierno de Delcy Rodríguez, la presidenta interina, gracias al decomiso de petroleros con crudo venezolano en el Caribe.