CANAL RCN
Internacional

¿María Corina Machado hará parte de la transición en Venezuela? Esto dijo Trump ahora

¿El presidente de Estados Unidos habría cambiado de parecer luego de conocer a la líder de oposición venezolana?

¿María Corina Machado hará parte de la transición en Venezuela? Esto dijo Trump ahora
Foto: AFP

AFP - Reuters

enero 20 de 2026
02:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que le encantaría involucrar a la líder opositora María Corina Machado en la transición política en Venezuela.

Machado se reunió por primera vez con Trump y le entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz al considerarlo pieza clave en el proceso de libertad de Venezuela.

Es una mujer increíblemente amable que hizo algo realmente increíble.

Video inédito del escape y el rescate de María Corina Machado en alta mar
RELACIONADO

Video inédito del escape y el rescate de María Corina Machado en alta mar

¿Trump descarta dejar a María Corina Machado por fuera de la transición en Venezuela?

Trump cuestionó la popularidad de Machado y su capacidad de liderazgo en Venezuela después de que Estados Unidos capturara al presidente Nicolás Maduro en una redada a principios de este mes.

El presidente estadounidense estaría considerando involucrar a la líder opositora venezolana María Corina Machado en alguna capacidad en su país, pero no dijo qué papel podría desempeñar:

Estamos hablando con ella y quizás podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo. María, quizás podamos hacerlo.

VIDEO | Así es la celda en la que está preso Nicolás Maduro en Estados Unidos
RELACIONADO

VIDEO | Así es la celda en la que está preso Nicolás Maduro en Estados Unidos

El respaldo de María Corina Machado a Trump

La líder opositora salió de Venezuela en un escape de película para recoger el galardón en Olso en diciembre, con apoyo de Estados Unidos.

Desde entonces, ha mostrado su respaldo sin fisuras a Trump, que ordenó el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York, para enfrentar cargos de narcotráfico en un tribunal, junto a su esposa Cilia Flores.

Trump afirmó tras esa operación militar en Caracas, el 3 de enero, que Machado no contaba con suficiente apoyo en Venezuela para liderar una transición, y que prefería privilegiar la estabilidad del país sudamericano, que además cuenta con unas cuantiosas reservas petrolíferas que Washington ambiciona.

Machado acudió de todas formas a Washington y le entregó su medalla con una dedicatoria especial, durante un almuerzo privado en la Casa Blanca el 15 de enero.

Estados Unidos mantiene una fuerte presión sobre el gobierno de Delcy Rodríguez, la presidenta interina, gracias al decomiso de petroleros con crudo venezolano en el Caribe.

Los años de cárcel que podría pagar Nicolás Maduro en Estados Unidos
RELACIONADO

Los años de cárcel que podría pagar Nicolás Maduro en Estados Unidos

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Turismo

2025 fue el año con mayor número de viajes internacionales en la historia ¿Cuál fue el continente más visitado?

España

Reyes de España visitaron la zona del choque ferroviario en Andalucía

París

VIDEO I Reveladoras imágenes del robo al Museo del Louvre en París: ¿qué se sabe?

Otras Noticias

Armando Benedetti

Benedetti detalló por qué no hubo acuerdos con los gobernadores sobre el decreto económico

El ministro del Interior aseguró que no hubo ruptura con los mandatarios departamentales y habló de “acuerdos en desacuerdos”.

Liga BetPlay

Los técnicos que ya están en la 'cuerda floja' tras la primera fecha de la Liga BetPlay

Tras el arranque del campeonato, muchos hinchas ya han comenzado a mostrar su inconformismo con el cuerpo técnico de sus equipos.

Tolima

Secretarios de Salud de Tolima y Risaralda denuncian crisis hospitalaria por deudas de Nueva EPS

Pensiones

A pensionados les descontarán el 12% en salud para este 2026: estos son los que entran en la lista

Medellín

Usuarios denuncian altos precios en hospedajes de Medellín a días de los conciertos de Bad Bunny