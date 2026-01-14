NASA reporta récord de temperaturas en 2025, pero omite referencia al cambio climático

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) publicó este miércoles su informe anual sobre el clima global, en el que confirmó que 2025 fue el segundo año más caluroso registrado en la historia, apenas por debajo de 2024. Sin embargo, el documento no incluyó ninguna referencia al cambio climático, lo que marca un giro frente a reportes anteriores.

Según las mediciones de la agencia, la temperatura promedio de la superficie terrestre se ubicó 1,19°C (2,14°F) por encima de la media registrada entre 1951 y 1980. El reporte señala que 2025 fue ligeramente más cálido que 2023, consolidando la tendencia de incremento sostenido en las últimas décadas.

Un cambio de tono en la NASA

La ausencia de menciones al cambio climático contrasta con el informe publicado en 2024, durante la administración del demócrata Joe Biden, que afirmaba de manera explícita: “Este calentamiento global ha sido causado por las actividades humanas”. En aquella ocasión, el documento incluía citas de altos funcionarios de la NASA, gráficos y material audiovisual.

Este año, en cambio, el reporte se limita a un puñado de párrafos y algunas cifras clave, en línea con la postura del presidente Donald Trump, quien ha negado reiteradamente que el calentamiento global sea consecuencia de la acción humana.

Otras agencias difieren en la clasificación

El observatorio europeo Copernicus, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el instituto estadounidense Berkeley Earth, que emplean metodologías distintas, coincidieron en señalar que 2025 fue el tercer año más caluroso registrado.

Estas entidades prevén que 2026 mantenga temperaturas en niveles históricamente altos, reforzando las alertas sobre el impacto del calentamiento global.