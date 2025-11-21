Él es el exnovio futbolista de Fátima Bosch, la nueva Miss Universo 2025

Fátima Bosch se consolidó como la nueva Miss Universo 2025, una noticia que rápidamente generó múltiples reacciones entre el público y en redes sociales.

Así fue la participación de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

La noche del 20 de noviembre, el certamen de belleza se convirtió en tendencia internacional. Más de 120 candidatas compitieron por la anhelada corona y el título de la nueva soberana universal.

La participación de Fátima no pasó desapercibida. A inicios de noviembre, la candidata abandonó uno de los eventos del concurso luego de que el director tailandés la increpara públicamente frente a las demás concursantes , incluso advirtiendo que descalificaría a quien se atreviera a apoyarla.

Una semana después, dos jueces renunciaron en medio de señalamientos que apuntaban a un posible favoritismo y a que el certamen estaría arreglado.

Estas controversias han hecho que su triunfo genere debate, pues varios usuarios han cuestionado si estos hechos pudieron influir de alguna manera en su coronación.

¿Quién fue el exnovio de Fátima Bosch?

En redes sociales también resurgió el tema de su antigua relación con Kevin Álvarez, futbolista mexicano que juega como lateral derecho en el Club América de la Primera División de México y que es internacional absoluto con la selección mexicana.

Los rumores sobre un romance comenzaron en 2023, cuando la pareja empezó a ser vista en reuniones sociales y eventos privados en la Ciudad de México. Con el paso del tiempo, circularon imágenes que confirmaron la relación, convirtiéndolos en una de las parejas más comentadas del entorno deportivo.