Dos estudiantes murieron y otros tres resultaron heridos en tiroteo a las afueras de un colegio en Brasil

Entre las pertenencias de una de las víctimas se encontraron drogas, paquetes y una balanza.

Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 25 de 2025
03:45 p. m.
Hay preocupación en Sobral, una pequeña ciudad de apenas 200.000 habitantes, en el estado de Ceará, en la costa este de Brasil, por el tiroteo registrado en las primeras horas de este jueves, 25 de septiembre, a las afueras de un colegio.

De acuerdo con los servicios de seguridad locales, "los sospechosos dispararon desde la vereda fuera de la escuela y alcanzaron a las víctimas que estaban en el estacionamiento".

En esta ciudad de Brasil se pagarán primas extra a los policías que den de baja a criminales
En medio del ataque, cinco estudiantes resultaron heridos. Dos de ellos fallecieron en las instalaciones del colegio y los otros tres fueron trasladados a un centro médico, para recibir atención prioritaria.

Atacantes llegaron en moto, abrieron fuego contra el colegio y huyeron:

En los videos de las cámaras de seguridad instaladas en cercanías a la escuela, se ve cuando los dos atacantes llegan en moto a una calle contigua, en donde dejan estacionado su vehículo.

Desde la esquina, abren fuego contra el colegio y, acto seguido, abordan la motocicleta para emprender la huida.

Una noticia que el gobernador del estado, Elmano de Freitas, lamentó a través de sus redes sociales: “Recibí con indignación y profundo pesar la noticia sobre la muerte de dos adolescentes y que otras tres personas que fueron heridas de bala en una escuela de Sobral, un incidente gravísimo e intolerable”.

Adolescente generó pánico en el Reino Unido al irrumpir en su salón con un machete y amenazar a sus compañeros
Las pertenencias de una de las víctimas revelarían la motivación del ataque:

Freitas informó que, “además de los refuerzos policiales en toda la región para capturar a los criminales”, ordenó “a la Dirección de Seguridad Pública que acuda al municipio para adoptar todas las medidas necesarias. Expreso mi solidaridad con las familias y amigos de las víctimas de este cruel acto”.

Sin embargo, las pertenencias de una de las víctimas revelarían la motivación del ataque, pues "se encontraron” entre sus cosas “drogas, una balanza y paquetes".

Ceará, como otros estados del norte de Brasil, se enfrenta a una violencia creciente por la disputa entre banda narcotraficantes. Una hipótesis que las autoridades tendrán que analizar, para esclarecer lo ocurrido y devolver la paz a la comunidad educativa.

