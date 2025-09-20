Muere actriz de Fear The Walking Dead a los 38 años tras dura lucha contra el cáncer

El mundo de la actuación en México y América Latina está de luto. Ariadnalí de la Peña, actriz reconocida por su participación en Fear The Walking Dead y en la película Bardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades, falleció a los 38 años.

La noticia fue confirmada el jueves 18 de septiembre por la Secretaría de Cultura de México a través del Centro Cultural Helénico.

“Su partida temprana nos recuerda que el arte como la vida es fugaz, pero también eterno cuando deja huella”, señaló la entidad en un emotivo mensaje de despedida.

Trayectoria de Ariadnalí de la Peña

Nacida en Mexicali, Baja California, en noviembre de 1986, Ariadnalí de la Peña dedicó su vida a las artes escénicas.

Estudió la Licenciatura en Teatro en la Facultad de Artes de Baja California y pronto se convirtió en una figura destacada en el teatro nacional.

Su versatilidad la llevó a la pantalla grande y a producciones internacionales. Entre ellas se destacan la serie Fear The Walking Dead y la cinta dirigida por Alejandro González Iñárritu, Bardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades, donde recibió el reconocimiento de la crítica por su talento y compromiso artístico.

Su lucha contra el cáncer

En agosto de 2021, la actriz compartió públicamente que había sido diagnosticada con cáncer de colon e inició tratamiento en el Instituto Nacional de Cancerología. Con valentía, escribió en redes: “Sí, a veces tengo días malos, otros muy buenos, pero ahí la llevo”.

Un mes más tarde celebró que no quedaba “ninguna célula” activa de la enfermedad, aunque debía continuar con quimioterapias preventivas. Incluso en diciembre de ese mismo año aseguró con optimismo que su colon estaba “muy sano”.

Hasta el momento no se ha confirmado si su fallecimiento está directamente relacionado con esta enfermedad.