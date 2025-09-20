CANAL RCN
Internacional

Muere actriz de Fear The Walking Dead a los 38 años tras dura lucha contra el cáncer

Una actriz mexicana de Fear The Walking Dead falleció a los 38 años tras una dura lucha contra el cáncer. Su partida deja luto en el cine y el teatro.

Ariadnalí de la Peña murió
Foto: Redes Ariadnalí de la Peña

Noticias RCN

septiembre 20 de 2025
09:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El mundo de la actuación en México y América Latina está de luto. Ariadnalí de la Peña, actriz reconocida por su participación en Fear The Walking Dead y en la película Bardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades, falleció a los 38 años.

Dolor en el periodismo y la radio: murió icónico relator de fútbol
RELACIONADO

Dolor en el periodismo y la radio: murió icónico relator de fútbol

La noticia fue confirmada el jueves 18 de septiembre por la Secretaría de Cultura de México a través del Centro Cultural Helénico.

“Su partida temprana nos recuerda que el arte como la vida es fugaz, pero también eterno cuando deja huella”, señaló la entidad en un emotivo mensaje de despedida.

Trayectoria de Ariadnalí de la Peña

Nacida en Mexicali, Baja California, en noviembre de 1986, Ariadnalí de la Peña dedicó su vida a las artes escénicas.

Niña de 11 años murió por una bala perdida, en medio de aparente ajuste de cuentas en Baranoa
RELACIONADO

Niña de 11 años murió por una bala perdida, en medio de aparente ajuste de cuentas en Baranoa

Estudió la Licenciatura en Teatro en la Facultad de Artes de Baja California y pronto se convirtió en una figura destacada en el teatro nacional.

Su versatilidad la llevó a la pantalla grande y a producciones internacionales. Entre ellas se destacan la serie Fear The Walking Dead y la cinta dirigida por Alejandro González Iñárritu, Bardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades, donde recibió el reconocimiento de la crítica por su talento y compromiso artístico.

Su lucha contra el cáncer

En agosto de 2021, la actriz compartió públicamente que había sido diagnosticada con cáncer de colon e inició tratamiento en el Instituto Nacional de Cancerología. Con valentía, escribió en redes: “Sí, a veces tengo días malos, otros muy buenos, pero ahí la llevo”.

Murió reconocido e icónico cantante: tenía 52 años
RELACIONADO

Murió reconocido e icónico cantante: tenía 52 años

Un mes más tarde celebró que no quedaba “ninguna célula” activa de la enfermedad, aunque debía continuar con quimioterapias preventivas. Incluso en diciembre de ese mismo año aseguró con optimismo que su colon estaba “muy sano”.

Hasta el momento no se ha confirmado si su fallecimiento está directamente relacionado con esta enfermedad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Nueva amenaza de Donald Trump a Venezuela: “si se niegan habrá consecuencias incalculables”

Ciberseguridad

¿Qué se sabe del ciberataque que retrasó cientos de vuelos en varios países de Europa?

Nicolás Maduro

Nicolás Maduro sufre golpe radical con su canal de YouTube: esta fue la decisión

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 20 de septiembre: premio mayor

Revise aquí los resultados de la Lotería de Boyacá de hoy sábado 20 de septiembre de 2025 y descubra si su billete es el ganador del premio mayor.

Migrantes

Así cayó una banda que traficó más de 100 migrantes en Colombia: ¿Cómo operaba?

Las investigaciones apuntan que esta banda llevaba migrantes de Nariño hacia Urabá.

Independiente Santa Fe

Santa Fe rescató un empate agónico ante Pasto en la Liga BetPlay: vea los goles

Artistas

La insólita razón por la que cancelaron conciertos de Gilberto Santa Rosa en Colombia

Alimentos

Estos son los mejores alimentos para aumentar la felicidad, según la IA