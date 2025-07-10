Murió influencer tras someterse a una delicada cirugía estética a los 31 años

Junior Dutra, influencer brasileño, falleció a los 31 años tras realizarse un procedimiento estético.

¿De qué falleció el influencer?

Se trata del influencer brasileño Junior Dutra, quien solía compartir en sus redes sociales su estilo de vida, compromisos, viajes y diversas experiencias personales.

Según se ha conocido, su fallecimiento ocurrió tras someterse a una cirugía estética con el objetivo de modificar las esquinas exteriores de sus ojos y lograr el efecto conocido como foxy eyes o “mirada de zorro”, una tendencia que busca dar a los ojos una apariencia más alargada y elevada.

De acuerdo con el medio británico The Sun, el procedimiento se llevó a cabo sin las autorizaciones médicas correspondientes, lo que habría provocado una grave infección facial. A los pocos días, Junior comenzó a presentar hematomas, inflamación y otros síntomas inusuales relacionados con la intervención.

¿Qué dicen las autoridades tras el fallecimiento de Junior Dutra?

De hecho, se dice que el influencer había demandado al cirujano responsable de su procedimiento. Pero, el abogado comentó que su cliente no tenía relación con la infección y advirtió que tomará acciones legales quienes difundan acusaciones falsas sobre su trabajo.

El funeral se realizó el 4 de octubre en São Paulo, lo cual ha generado una ola de reacciones entre sus seguidores y fanáticos y otra vez se discute sobre el tema de los procedimientos estéticos.

¿De qué se trata el procedimiento estético de 'Foxy eyes'?

El procedimiento llamado 'Foxy eyes' o 'cat eye' consiste en cambiar la forma de la ceja y el ojo. Por un lado, se eleva la parte exterior del ojo y se modifica la posición de la ceja.

Sin embargo, este procedimiento se puede lograr con ayuda de ácido hialurónico o con hilos tensores dependiendo del resultado deseado. Claramente, especialistas recomiendan hablar antes de realizarse cualquier procedimiento.