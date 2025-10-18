CANAL RCN
Luto en el rock por la muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit, a los 48 años

A los 48 años falleció Sam Rivers, bajista original de Limp Bizkit. La banda lo despidió con un emotivo mensaje: “Era magia pura, el alma en el sonido”.

Sam Rivers falleció
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 18 de 2025
07:21 p. m.
El mundo del rock está de luto tras conocerse la muerte de Sam Rivers, histórico bajista y miembro fundador de la banda estadounidense Limp Bizkit, a los 48 años.

RELACIONADO

La noticia fue confirmada este sábado 18 de octubre por los integrantes del grupo, quienes lo recordaron como “el pulso detrás de cada canción” y “un ser humano único en la vida”.

¿Quién era Sam Rivers?

Cabe recordar que Rivers fue parte de la alineación original de Limp Bizkit, junto con Fred Durst y John Otto, desde la fundación de la agrupación en 1994.

Su bajo fue esencial en los sonidos que marcaron una generación con discos emblemáticos como “Significant Other” y “Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water”, considerados pilares del nu metal de finales de los noventa.

El músico falleció pocas semanas después de concluir la gira 2025 de la banda, dejando una huella imborrable entre los fanáticos y compañeros que compartieron más de dos décadas de escenarios con él.

El emotivo mensaje de Limp Bizkit

En sus redes oficiales, la banda publicó un mensaje cargado de nostalgia:

RELACIONADO

“Hoy perdimos a nuestro hermano. Nuestro compañero de banda. Nuestro latido. Sam Rivers no era solo nuestro bajista, era magia pura, la calma en el caos, el alma en el sonido.”

Los integrantes añadieron que su talento y presencia “nunca podrían ser reemplazados”, y que su espíritu “vivirá para siempre en cada ritmo, cada escenario y cada recuerdo”.

Un legado eterno en el nu metal

Rivers también colaboró como guitarrista en “Results May Vary” (2003) y, tras una pausa por problemas de salud en 2015, regresó al grupo en 2018. Su energía y estilo marcaron el ADN de Limp Bizkit, una de las bandas más influyentes del género.

Limp Bizkit se presentará en Bogotá

Justamente, la banda estadounidense tiene programado concierto en Bogotá el próximo 5 de diciembre. Este evento esta programado para El Campín, pero hace poco se confirmó el cambio de escenario para el Coliseo MedPlus.

RELACIONADO

Todavía no se confirma si el fallecimiento de Rivers cambiaría de planes con relación a su gira en Sudamérica.

