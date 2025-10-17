CANAL RCN
Grupo Firme anuncia segunda fecha en Bogotá: invitados, boletería y más del Órale Wey Fest

Grupo Firme hace historia en Colombia con una segunda fecha del Órale Wey Fest en El Campín. Conozca la boletería, los artistas invitados y todos los detalles del evento.

Segunda fecha Grupo Firme en El Campín
Foto: Cortesía

octubre 17 de 2025
07:34 p. m.
La euforia por Grupo Firme en Colombia alcanzó niveles históricos, pues tras agotar en menos de dos horas las entradas para su primera presentación del Órale Wey Fest Mexa el próximo 6 de diciembre en el Estadio El Campín, los organizadores confirmaron una segunda fecha, el viernes 5 de diciembre de 2025, para responder al entusiasmo del público.

Segunda fecha del Órale Wey Fest: cartel y sorpresas

Este nuevo concierto promete una experiencia igual de explosiva, con Grupo Firme liderando un show de más de tres horas lleno de sus grandes éxitos: ‘Ya supérame’, ‘En tu perra vida’, ‘Cada quien’, ‘El Amor No Fue Pa’ Mi’, ‘El tóxico’ y canciones de su álbum más reciente, “Evolución”, cuyo sencillo ‘El Beneficio de la Duda’ supera las 349 millones de reproducciones en YouTube.

Además, el festival contará con la participación especial de Yeison Jiménez, uno de los máximos exponentes de la música popular en Colombia, quien aportará su toque local a una noche que promete unir lo mejor del talento mexicano y colombiano.

Fecha, boletería y producción del evento

Así las cosas, el Órale Wey Fest Mexa se realizará los días 5 y 6 de diciembre de 2025 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

La boletería está disponible en TuBoleta, y los organizadores recomiendan comprar únicamente por los canales oficiales para evitar fraudes.

El evento cuenta con la producción de Ame Concerts, dirigida por Marco Barranco, y Music VIP Entertainment, liderada por Isael Gutiérrez.

En esta edición también estarán presentes artistas como El Mimoso, Gabito Ballesteros, Majo Aguilar, 3BallMTY, Calle 24, Clave Especial, Víctor Valverde, Patria Chica, Los del Roble y más.

Con este anuncio, Grupo Firme se convierte en una de las pocas agrupaciones mexicanas en llenar dos fechas consecutivas en el estadio más importante de Colombia, consolidando su título como fenómeno latino y demostrando que su conexión con el público colombiano es más fuerte que nunca.

