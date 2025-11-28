Maduro y Trump hablaron por teléfono hace una semana: lo que se dijeron

En medio de las tensiones por las operaciones militares que adelanta Estados Unidos en el Caribe y que tendrían como objetivo derrocar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, un medio norteamericano aseguró que los mandatarios de ambos países sostuvieron una llamada.

De acuerdo con el New York Times, el presidente Donald Trump sostuvo una conversación telefónica la semana pasada con Nicolás Maduro, citando fuentes familiarizadas con el asunto.

El medio estadounidense señaló que la llamada fue antes de la designación formal del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera por parte del Departamento de Estado.

¿De qué hablaron Maduro y Trump en la llamada?

De acuerdo con la información revelada por el medio norteamericano hablaron sobre una posible reunión entre ambos, sin embargo, se desconoce si se logró concretar un encuentro.

Sin embargo, después de esta conversación, Estados Unidos continuó con su ofensiva contra el narcotráfico muy cerca de Venezuela.

El pasado 24 de noviembre, después de la llamada, el gobierno de Trump siguió adelante con lo anunciado y declaró al Cartel de los Soles, que estaría liderado por Nicolás Maduro, como organización terrorista y objetivo militar de Estados Unidos.

¿Dónde se podrían reunir Maduro y Trump si llegan a un acuerdo?

La publicación señala que las fuentes que confirmaron esta conversación, los hechos ocurrieron a finales de la semana pasada, donde puntualmente hablaron de un eventual encuentro:

La conversación tuvo lugar a finales de la semana, según dos de las personas. Incluyó una discusión sobre una posible reunión entre ambos hombres en Estados Unidos.

Al parecer, por ahora no habría un plan para dicho encuentro con el número uno del régimen en Venezuela.

En las últimas declaraciones, Donald Trump no descartó un intervención militar por tierra en Venezuela, y señaló que Maduro podría salir, incluso a la fuerza.