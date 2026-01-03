Colombia activa alistamiento militar de primer grado en frontera con Venezuela

En entrevista con Noticias RCN, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, explicó las tres líneas estratégicas que se implementarán luego del consejo extraordinario de seguridad que se realizó al conocer el operativo militar que Estados Unidos adelantó en Venezuela y que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

La primera línea será de atención humanitaria con el liderazgo del Ministerio de la Igualdad en coordinación con Migración Colombia, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Defensa Civil, Defensoría del Pueblo, y las gobernaciones y alcaldías.

La segunda línea está enfocada en seguridad, bajo la dirección del Ministerio de Defensa. "Hemos alertado a todas las unidades en frontera, toda la fuerza pública está en alistamiento de primer grado y recibimos los reportes de cada uno de ellos los cuales nos reportaron que hay flujo normal hasta el momento".

Agregó que el 31 de diciembre el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, junto a la cúpula militar y policial realizó una revisión de seguridad en la zona, donde se incrementó la presencia de fuerza pública.

"Revisando la seguridad en la frontera y específicamente en el Catatumbo, donde incrementamos la fuerza pública, ahí tenemos ya 11.000 hombres, pero también con capacidades de drones, de antidrones, también de blindados, con el fin de afectar críticamente los grupos que delinquen allí en la zona", dijo el ministro de Defensa.

Además de la seguridad fronteriza, el gobierno desplegó unidades especiales de Policía para proteger las embajadas de Estados Unidos y Venezuela en Colombia.

Y la tercera línea estratégica corresponde al ámbito diplomático, bajo la conducción del presidente de la República.

El Gobierno activó un puesto de mando unificado en Cúcuta para atender una posible ola migratoria terrestre desde Venezuela, donde el tráfico aéreo doméstico está prácticamente cerrado.

¿Cuáles son las amenazas en la frontera con Venezuela?

El ministro Sánchez afirmó que están categorizados en tres grupo: cartel del narcotráfico del ELN, la Segunda Marquetalia y el cartel de Mordisco.

Sobre el ELN, Sánchez señaló que "es un grupo cínico, criminal, mentiroso, que aprovecha cualquier excusa para atacar al pueblo colombiano" y destacó que "el 60% de sus integrantes están en esa zona de frontera" donde "gran parte de los miembros de ese grupo en zona de frontera son de otras nacionalidades".

El ministro alertó sobre el Frente de Guerra Urbana, terroristas que "van a intentar afectar principalmente centros poblados", e instó a la ciudadanía a reportar información sobre posibles atentados a las líneas 107, 123 o 157, y ofreció recompensas de hasta 200 millones de pesos.

Finalmente, Sánchez confirmó contactos con sus pares estadounidenses, aunque aclaró que "las acciones que han desarrollado las demás naciones por fuera del territorio colombiano, ahí no tuvo ninguna injerencia el Gobierno colombiano". Con Venezuela, la interlocución se mantiene "vía diplomática y especialmente a través de los canales de migración".