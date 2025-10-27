Partido de Javier Milei se llevó aplastante triunfo en las legislativas de Argentina

El presidente Javier Milei obtuvo un sorpresivo y contundente triunfo en las elecciones legislativas en Argentina, un acontecimiento "bisagra" según el líder ultraliberal que recibió un espaldarazo de su par estadounidense Donald Trump, que calificó la jornada como una "aplastante victoria".

El partido de Milei, La Libertad Avanza, ganó por 9 puntos de diferencia a nivel nacional tras casi dos años de reformas ultraliberales que prometió profundizar.

El resultado trae alivio al gobierno tras semanas marcadas por una fuerte presión sobre el peso argentino que llevó a Milei a pedir un rescate financiero a Trump, quien había condicionado su apoyo al resultado electoral.

"Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina", escribió el magnate estadounidense en Truth Social durante su gira por Asia.

El partido oficialista La Libertad Avanza (LLA) se impuso con 40,7% de los votos por encima del peronismo (centroizquierda), que en sus distintas variantes sumó 31,7%, según datos provisorios de la Dirección Nacional Electoral, con el 98,9% de las mesas escrutadas.

Buenas cifras para el oficialismo en el Congreso

El oficialismo logrará desde el 10 de diciembre el tercio en la cámara baja para blindar los vetos presidenciales a sus proyectos resistidos por el Congreso, aunque en el Senado deberá forjar alianzas para avanzar en reformas estructurales que requieran mayorías.

"Pasamos a contar con 101 diputados en vez de 37 y en el Senado pasamos de seis senadores a 20", dijo Milei desde su búnker, en un discurso más conciliador que el de costumbre, en el que convocó al diálogo a gobernadores y a otras fuerzas políticas.

La proyección de bancas aún debe ser confirmada por el recuento definitivo que se realizará esta semana.

En la puerta, cientos de seguidores de LLA festejaron los resultados como un grito de gol, con saltos, abrazos, cantos de apoyo y algunos rostros bañados en llanto.

El resultado más sorprendente fue el de la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, donde el gobierno había perdido por más de 13 puntos en las legislativas locales de septiembre y ahora quedó codo a codo con el peronismo.

Sin embargo, de acuerdo con las autoridades electorales, la participación estuvo en torno al 67,9%, la más baja en una elección nacional desde la vuelta de la democracia en Argentina en 1983.

Los reveses de Milei durante su presidencia

Tras haber impulsado reformas en el Congreso con apoyo opositor en 2024, Milei sufrió una serie de reveses este año.

Enfrentó turbulencias financieras y monetarias, una crisis dentro de su partido por la salida de un candidato señalado de vínculos con el narcotráfico y escándalos por presunta corrupción que salpicaron a su hermana y secretaria, Karina Milei.

También comenzaba a encontrarse con un Congreso hostil que le bloqueó sus últimos vetos a leyes que a su juicio atentan contra el equilibrio fiscal, ancla de una gestión con la que consiguió reducir la inflación de 211% en 2023 a 31,8% interanual en septiembre de 2025.