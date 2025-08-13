"A los vendepatrias los vamos a derrotar": Daniel Quintero tras retiro de la bandera en isla Santa Rosa

La disputa se originó en torno a la isla Santa Rosa, ubicada en una zona limítrofe sobre el río Amazonas, donde se han registrado tensiones entre Colombia y Perú por la delimitación territorial.

El acto de izar y retirar una bandera en este punto reavivó la controversia, generando un intercambio de señalamientos entre figuras políticas de ambas naciones.

Daniel Quintero respondió tras el retiro de la bandera en isla Santa Rosa

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, denunció a través de su cuenta en la red social X que el Ejército del Perú retiró la bandera de Colombia en la isla Santa Rosa, hecho que calificó como una violación a la soberanía nacional.

“El ejército peruano violó la soberanía colombiana al retirar la bandera de nuestro territorio. Vamos a defender a Colombia y a derrotar a los vendepatrias”, expresó Quintero, señalando que el retiro del símbolo patrio se produjo acompañado de la declaración de que la isla pertenecía al Perú, “a pesar de que está de la mitad del río para acá”.

El exmandatario local arremetió contra lo que denominó la “derecha corrupta” de Colombia, a la que acusó de aliarse con sectores políticos del Perú para “regalar el río Amazonas”.

En su mensaje recordó otros episodios que considera entregas de soberanía, mencionando la separación de Panamá, la pérdida del mar territorial en el fallo de Nicaragua, así como decisiones internas en materia de salud e infraestructura que, según él, perjudicaron a la población.

Perú declarará "persona no grata" a Daniel Quintero

Desde Perú, la congresista Patricia Juárez reaccionó al acto de Quintero y anunció que presentó una moción para declararlo “persona no grata” e impedir su ingreso al territorio peruano.

Su provocación al izar la bandera de su país en territorio peruano es una afrenta directa a nuestra soberanía. ¡Esta provocación no quedará impune!.

Ante esta declaración, Quintero reiteró su posición: