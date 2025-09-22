Italia se paraliza en medio de protestas propalestina: exigen cortar relaciones con Israel
Incluso menores de edad se movilizaron, según dijeron a agencias europeas, por “una población que está siendo exterminada”.
Noticias RCN
05:42 p. m.
Miles de italianos se volcaron a las calles este lunes en una jornada marcada por protestas, bloqueos y huelgas en todo el país, con un objetivo claro: denunciar “el genocidio en Gaza” y reclamar sanciones diplomáticas y económicas contra Israel.
Las manifestaciones se extendieron por distintas ciudades y reflejan un creciente malestar ciudadano frente a la postura del gobierno de Giorgia Meloni, que se mantiene reticente a reconocer el Estado de Palestina.
La movilización coincidió con el día en que varios países, como Reino Unido, Australia y Canadá, oficializaron su reconocimiento del Estado palestino ante la ONU. Sin embargo, Italia, bajo un gobierno ultraconservador, no contempla por ahora dar ese paso, a pesar del apoyo ciudadano hacia la causa palestina.
Más de la mitad de los italianos se preocupan por lo que ocurre en Gaza:
Un reciente sondeo del instituto Only Numbers revela que el 63,8% de los italianos considera “gravísima” la situación humanitaria en la Franja de Gaza, y el 40,6% está a favor del reconocimiento del Estado de Palestina.
En Roma, cerca de 20.000 personas se congregaron frente a la estación de Termini, coreando “¡Palestina libre!” y portando banderas palestinas. Entre los asistentes había también menores de edad, que dijeron movilizarse por “una población que está siendo exterminada”.
Las protestas se extendieron a todo el país:
La protesta fue replicada en el norte del país, donde Milán vivió uno de los episodios más tensos. Manifestantes lanzaron piedras y sillas a la policía en las inmediaciones de la estación central, y varios lograron irrumpir en el edificio antes de ser desalojados por las fuerzas de seguridad. En Bolonia, más de 10.000 personas marcharon por las calles y un grupo bloqueó una carretera, hasta que fueron dispersados con cañones de agua.
Las protestas no se limitaron a las grandes urbes. En ciudades del sur como Nápoles, Bari y Palermo, así como en Florencia y Turín, también se realizaron marchas multitudinarias. En los puertos de Génova y Livorno, los estibadores paralizaron parte de las operaciones al bloquear varios muelles, según reportes de agencias italianas.
Y, a la par de las protestas, el sindicato USB convocó una huelga nacional de 24 horas para exigir al Ejecutivo italiano la ruptura de relaciones con Israel.