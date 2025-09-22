Italia se paraliza en medio de protestas propalestina: exigen cortar relaciones con Israel

Miles de italianos se volcaron a las calles este lunes en una jornada marcada por protestas, bloqueos y huelgas en todo el país, con un objetivo claro: denunciar “el genocidio en Gaza” y reclamar sanciones diplomáticas y económicas contra Israel.

Las manifestaciones se extendieron por distintas ciudades y reflejan un creciente malestar ciudadano frente a la postura del gobierno de Giorgia Meloni, que se mantiene reticente a reconocer el Estado de Palestina.

RELACIONADO Presidente de España pide que Israel sea expulsado de competencias deportivas tras caos en La Vuelta

La movilización coincidió con el día en que varios países, como Reino Unido, Australia y Canadá, oficializaron su reconocimiento del Estado palestino ante la ONU. Sin embargo, Italia, bajo un gobierno ultraconservador, no contempla por ahora dar ese paso, a pesar del apoyo ciudadano hacia la causa palestina.

Más de la mitad de los italianos se preocupan por lo que ocurre en Gaza:

Un reciente sondeo del instituto Only Numbers revela que el 63,8% de los italianos considera “gravísima” la situación humanitaria en la Franja de Gaza, y el 40,6% está a favor del reconocimiento del Estado de Palestina.

En Roma, cerca de 20.000 personas se congregaron frente a la estación de Termini, coreando “¡Palestina libre!” y portando banderas palestinas. Entre los asistentes había también menores de edad, que dijeron movilizarse por “una población que está siendo exterminada”.

RELACIONADO Los países que reconocen el Estado palestino antes de la Asamblea General de la ONU

Las protestas se extendieron a todo el país:

La protesta fue replicada en el norte del país, donde Milán vivió uno de los episodios más tensos. Manifestantes lanzaron piedras y sillas a la policía en las inmediaciones de la estación central, y varios lograron irrumpir en el edificio antes de ser desalojados por las fuerzas de seguridad. En Bolonia, más de 10.000 personas marcharon por las calles y un grupo bloqueó una carretera, hasta que fueron dispersados con cañones de agua.

Las protestas no se limitaron a las grandes urbes. En ciudades del sur como Nápoles, Bari y Palermo, así como en Florencia y Turín, también se realizaron marchas multitudinarias. En los puertos de Génova y Livorno, los estibadores paralizaron parte de las operaciones al bloquear varios muelles, según reportes de agencias italianas.

Y, a la par de las protestas, el sindicato USB convocó una huelga nacional de 24 horas para exigir al Ejecutivo italiano la ruptura de relaciones con Israel.