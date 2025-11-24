Él es Juan Miguel Huertas, el oficial reincorporado por Petro que tendría nexos con las disidencias

En 2022, el entonces Gobierno Nacional dispuso la salida del general Juan Miguel Huertas tras una evaluación basada en reportes de inteligencia y contrainteligencia.

A pesar de ello, en 2024 el actual Gobierno decidió reincorporarlo a la estructura del Ejército.

Pero ahora, su regreso quedó marcado por una nueva polémica: recientes revelaciones asociarían al oficial con las disidencias de las Farc en Arauca.

¿Quién es el oficial reincorporado que tendría nexos con las disidencias?

El mayo de 2022, durante la administración de Iván Duque, el general Juan Miguel Huertas, quien para ese momento dirigía la Fuerza de Tarea Quirón en Arauca, fue llamado a calificar servicios.

La decisión, según explicó en su momento el exministro de Defensa Diego Molano, respondió a reportes de seguridad recibidos por los organismos de inteligencia y contrainteligencia:

Por información que se tenía de inteligencia, de contrainteligencia, por supuesto de su desempeño y de lealtad con el país. A discreción, el señor presidente de la República lo llamó a calificar servicios.

Menos de un mes después, el 8 de junio de 2022, el entonces candidato Gustavo Petro publicó un mensaje en el que daba la bienvenida a varios oficiales en retiro, incluido Huertas:

Bienvenidos generales en retiro. Parra, Huertas, Pinto, Coronel Barrera y Sargento Chalá, entre otros. Una fuerza pública profundamente respetuosa de la constitución, de los derechos y las libertades de toda la ciudadanía.

Tres años más tarde, el 6 de agosto, el Ejército confirmó mediante un comunicado el retorno del general Huertas, quien fue asignado como comandante del Comando de Personal. Sin embargo, la reincorporación rápidamente se vio rodeada de cuestionamientos.

Revelan presuntos nexos entre el general Juan Miguel Huertas y las disidencias de las Farc

Tres meses después del reintegro, Noticias Caracol reveló documentos que, al parecer, relacionarían al oficial con las disidencias de alias Calarcá.

Según el exministro Molano, la información atribuida al cabecilla podría comprometer la seguridad nacional:

Alias Calarcá tiene relaciones con información suministrada por el Estado, de la DNI o de generales en retiro que puedan afectar la soberanía nacional.

Desde el sector de los oficiales retirados, el presidente de Acore, Guillermo León, pidió una verificación institucional de fondo:

La gravedad de estos hechos amerita una respuesta institucional firme que permita determinar la autenticidad de los documentos e identificar a los responsables para establecer las implicaciones legales y disciplinarias que corresponden.

Asimismo, ante las revelaciones, el comandante de las Fuerzas Militares anunció que se abrirá una pesquisa articulada con las autoridades competentes para esclarecer la veracidad de los documentos y establecer eventuales responsabilidades.

La investigación apenas comienza y definirá el alcance de los señalamientos que hoy rodean al general.