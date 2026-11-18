El excampeón mundial de boxeo venezolano Jorge Linares enfrenta un proceso migratorio en Estados Unidos que podría terminar con su deportación.

El deportista, conocido como El Niño de Oro, fue detenido el pasado 15 de noviembre por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Policía de Fronteras en el Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas.

La detención ocurrió cuando Linares, de 41 años, se encontraba en esa ciudad para participar en un evento deportivo, según fotografías difundidas en redes sociales.

El propio exboxeador confirmó el domingo, a través de su cuenta en X, que estaba bajo custodia de las autoridades migratorias. Posteriormente, el presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Gilberto Mendoza, ratificó la información.

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¿Por qué fue detenido excampeón de boxeo Jorge Linares?

De acuerdo con un comunicado enviado por ICE a la agencia AFP, el venezolano ingresó a Estados Unidos el 26 de octubre de 2023 con una autorización para permanecer temporalmente en el país, pero habría superado el tiempo permitido.

La entidad señaló que el deportista permanecerá detenido mientras avanzan los procedimientos de deportación. También aclaró que tener una solicitud migratoria o un permiso de trabajo pendiente no significa contar automáticamente con un estatus legal en territorio estadounidense.

La situación, sin embargo, tiene otra versión desde la defensa del exboxeador. El bufete Wilner & O'Reilly, encargado de su caso, aseguró que Linares está autorizado para permanecer en Estados Unidos y que ha colaborado con las autoridades durante el proceso.

En un comunicado, los abogados informaron que mantienen contacto con ICE para buscar una solución y resolver el asunto lo antes posible. También señalaron que los procedimientos migratorios tienen etapas establecidas y pueden tomar tiempo.

Por ahora, el exdeportista continúa bajo custodia mientras se define su situación migratoria.

La trayectoria del excampeón mundial de boxeo venezolano

Nacido en Barinas, Venezuela, Jorge Luis Linares fue uno de los boxeadores más destacados de su generación. Durante una carrera profesional de aproximadamente dos décadas consiguió campeonatos mundiales en tres divisiones: pluma, superpluma y ligero.

Su primer título llegó en 2007, cuando conquistó el campeonato de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Un año después obtuvo el cinturón superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo, que conservó hasta 2009. Posteriormente, entre 2014 y 2018, alcanzó títulos mundiales en la categoría ligero.

Linares anunció su retiro en 2023, después de perder frente al británico Jack Catterall en Liverpool. Cerró su trayectoria con un registro de 47 victorias, 29 de ellas por nocaut, y nueve derrotas.

Su detención ocurre en medio del endurecimiento de la política migratoria estadounidense desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025, periodo en el que se ampliaron las operaciones de arresto y deportación.