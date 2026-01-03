La comunidad internacional ha emitido diversos pronunciamientos tras el bombardeo estadounidense en Venezuela durante la madrugada de este 3 de enero y al anuncio de la captura de Nicolás Maduro, generando reacciones que van desde ofrecimientos de mediación hasta categóricos rechazos a la intervención militar.

El mundo reacciona a la captura de Nicolás Maduro

España se ha posicionado como potencial mediador en la crisis venezolana, ofreciendo sus servicios diplomáticos para encontrar una solución al conflicto. Esta iniciativa busca abrir canales de diálogo en medio de la escalada militar que sacude a la nación sudamericana.

Desde Italia, las autoridades confirmaron que están monitoreando la situación con "especial atención a la comunidad italiana en Caracas. La primera ministra Giorgia Meloni mantiene información constante sobre los acontecimientos, mientras la unidad de crisis Farnesina opera activamente.

Fuentes del gobierno español señalaron que "el régimen narcoterrorista de Maduro debe rendirse inmediatamente y evitar sufrimiento al pueblo venezolano, al que ha torturado sin descanso y con brutalidad".

Por otro lado, en Colombia, las reacciones han sido variadas entre precandidatos presidenciales y figuras políticas. Algunos representantes como Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, celebraron la noticia afirmando que “el dictador Maduro ha sido capturado. A todo tirano le llega su hora. Venezuela libre”.

Juan Manuel Galán, candidato presidencial, aseguró a través de su cuenta de X que la captura de Maduro representa “un punto de quiebre, la caída de un régimen que destruyó la democracia y empobreció a millones”.

Colombia reacciona a la captura de Nicolás Maduro

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, también se pronunció y aseguró que Estados Unidos actuó en legítima defensa. Esto, argumentado que “no se puede pretender que nada pase cuando por años se ha albergado a terroristas que amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos; se ha servido como corredor aéreo, terrestre y marítimo para trasladar narcóticos a los Estados Unidos; se ha violado la democracia y se ha propiciado un éxodo de 9 millones de ciudadanos”.

Sin embargo, otras voces, como la de Carlos Carrillo, director general de la UNGRD, expresaron su categórico rechazo a la agresión contra Venezuela.

En su perfil de X, Carrillo dijo que “el desacuerdo que muchos puedan tener con el Gobierno actual de Venezuela no puede, en ninguna circunstancia, justificar la acción militar del ejército más poderoso del planeta contra América Latina. Respaldar este tipo de agresiones es desconocer que constituyen una grave amenaza a la paz y a la estabilidad regional”.

Por su parte, el presidente Petro, también rechazó “la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina. Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz. Ese es el principio de la autodeterminación de los pueblos que es base del sistema de las Naciones Unidas”.

Adicional a esto, confirmó que desde las 3:00 a.m. de este sábado 3 de enero se llevó a cabo un consejo de seguridad en el que se determinó el despliegue de la “fuerza pública en la frontera” y de “toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados”.

“La embajada de Colombia en Venezuela está activa a llamadas de asistencia de colombianos en Venezuela. Como miembros del consejo de seguridad de Naciones unidas buscamos convocar el Consejo”, añadió.