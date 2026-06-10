Padre venezolano mató a puñaladas sus hijos gemelos y se quitó la vida en Orlando, EE. UU.

Una tragedia familiar sacudió a la comunidad migrante en Orlando, Florida, en Estados Unidos, tras confirmarse que un hombre de nacionalidad venezolana asesinó a puñaladas a sus hijos gemelos antes de quitarse la vida.

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El doble filicidio y posterior suicidio ha generado consternación entre los venezolanos residentes en el área metropolitana de Orlando, una de las ciudades con mayor presencia de inmigrantes latinoamericanos en el estado de Florida.

Las autoridades locales se encuentran investigando las circunstancias detrás de este trágico hecho.

Así hallaron los tres cuerpos del padre y sus gemelos venezolanos en Orlando

El hecho fue informado por la Oficina del Sheriff del Condado de Orange, quienes ingresaron en la vivienda después de recibir información sobre la ausencia de los adolescentes de sus clases durante una semana.

Al entrar al apartamento, los oficiales encontraron a los hermanos Carlo y Melanie Montiel Infantino sin vida, en la sala. Ambos presentaban múltiples heridas por arma blanca.

En el baño de la vivienda fue encontrado Iván Montiel Roa, de 63 años, padre de los gemelos de 17.

¿Qué hay detrás del asesinato de los gemelos venezolanos?

La familia era oriunda de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, y habían emigrado a Orlando hace algunos años.

De acuerdo con publicaciones realizadas por Roa en sus redes sociales, en el mes de junio había muerto su esposa, la madre de los gemelos, tras una dura batalla contra el cáncer.

Las autoridades investigan si el fallecimiento de su esposa habría podido desencadenar la tragedia.

¿Quién era el padre que asesinó a sus hijos gemelos en Orlando?

Iván Montiel Roa se identificaba en redes sociales como agente inmobiliario. Señalaba tener un vínculo con una empresa de construcción.

En sus publicaciones recientes ofrecía para la venta por internet una cama, un sofá, una mesa y más de dos bicicletas.

El hallazgo ocurrió tras la ausencia de los hermanos a sus actividades escolares durante varios, lo que generó la alerta que llevó a las autoridades a realizar la intervención del apartamento.