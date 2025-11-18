"Regenerar la economía de un pueblo libre": el discurso de María Corina Machado en el 'Manifiesto de Libertad'

La líder opositora venezolana y recién galardonada Nobel de Paz, María Corina Machado, publicó este martes en sus redes sociales un 'Manifiesto de Libertad' en el que presenta su visión de Venezuela tras una posible caída del régimen de Nicolás Maduro en medio de los operativos de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico.

Machado aseguró que “es hoy un deber sagrado de los venezolanos alzarnos con fuerza, porque nuestras voces han sido silenciadas, nuestra dignidad atacada y nuestra libertad encadenada por la tiranía”.

Libertad y dignidad como principios rectores

En su manifiesto, la dirigente opositora subrayó que los ciudadanos no apelan al poder ni al privilegio, sino a los derechos universales: “Ningún gobernante, facción o fuerza tiránica puede dictar lo que es nuestro por derecho, la libertad”.

Machado destacó que la dignidad será el motor de un nuevo comienzo para el país: “La dignidad es el catalizador que elevará nuevamente los corazones y las mentes de los venezolanos, que inspirará a la esperanza y creará un nuevo mundo donde nuestro pueblo se alzará desde esta oscura era de opresión con una sola misión inquebrantable, la libertad”.

La opositora planteó que el propósito supremo del Estado debe ser salvaguardar los derechos naturales de todos los venezolanos y que el futuro pertenece a los valientes: “Estamos en el umbral de una nueva era, una en la que nuestros derechos naturales prevalecerán”.

Una nueva economía y el regreso de los exiliados

El manifiesto también propone un modelo económico basado en la libertad de mercado y la propiedad privada. Machado afirmó que “la prosperidad de Venezuela dependerá de la libertad de sus ciudadanos” y prometió que la economía podría triplicar su tamaño en una década mediante la apertura de sectores estratégicos como el petróleo y el gas.

Asimismo, se refirió al retorno de millones de venezolanos que han abandonado el país: “Nueve millones de venezolanos han sido forzados a huir de su tierra, dejando atrás a sus familias y sueños rotos. Los traeremos de vuelta. Restituiremos su derecho y su libertad de regresar”.

El manifiesto también aborda temas como la libertad de expresión, el derecho al voto, la seguridad ciudadana, la educación y la protección ambiental.

Machado concluyó que Venezuela debe convertirse en un pilar democrático y energético en el hemisferio occidental: “Una nueva Venezuela emerge de las cenizas, renovada en espíritu y unida en un propósito, con un ave Fénix renacida, feroz, radiante e indetenible”.