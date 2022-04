Revelador video de los últimos minutos de vida de Debanhi Escobar

Debanhi Escobar, de 18 años, fue reportada como desaparecida el 9 de abril y hallada sin vida, dentro de la cisterna de un hotel en Nuevo León, México, 13 días después de haber sido vista por última vez.

Nuevas imágenes son reveladas por las autoridades mexicanas en torno al extraño caso de Debanhi. En el video, se aprecia parte del recorrido que hizo la joven, sola, alrededor de un restaurante en desuso. En al menos cinco minutos de grabación, se evidencia a la joven caminando sin nadie que la siguiera.

Por graves "omisiones y errores" en la investigación, el fiscal especializado en personas desaparecidas, Rodolfo Salinas y el fiscal antisecuestros Javier Caballero fueron destituidos de su cargo.

La remoción de los respectivos cargos se debió a que los grupos de búsqueda que investigaban el caso revisaron hasta en cuatro ocasiones el hotel sin evidenciar el cuerpo, que finalmente fue localizado en el interior de una cisterna ubicada en una esquina del patio del inmueble, lugar donde mantenían el epicentro de la indagación.

Gustavo Adolfo Guerrero, fiscal general de Nuevo León, aseguró que se recolectaron nuevos videos de cámaras de seguridad que muestran los pasos de Debanhi Escobar después de haber abandonado el taxi que la conducía a su domicilio.

Los videos muestran lo que pasó después de la última fotografía de la joven con vida, evidencia que tomó el taxista a las 4:26 de la madrugada, cuando Debanhi se quedó sola sobre la peligrosa carretera Monterrey, Nuevo Laredo, a la altura del municipio de Escobedo.

En los videos se observa a la joven dirigiéndose a una empresa de autotransporte con razón social Alcosa y no se aprecia que ingrese al local. Minutos después camina hacia el hotel Castilla donde se ve andar por el patio.

Según los fiscales fue "hacia la zona de la cisterna", donde localizaron su cuerpo 13 días después.

"Los videos se presentan para que el público confirme que no hay otra persona siguiendo a Debanhi", en ese momento, aseguró el fiscal.

La Fiscalía reiteró que la causa de muerte de la joven Escobar Bazaldúa fue producto de una "contusión profunda de cráneo", impacto que la necropsia ubicó en la frente.

Sin embargo, una de las hipótesis de la investigación indican que Debanhi cayó por accidente en la cisterna del hotel, puesto que los videos no muestran que alguna persona la siguiera o estuviera con ella.

Esta teoría será confirmada o desestimada cuando finalicen los estudios de la nueva necropsia.

Juan David Cuellar informó que las amigas de Debanhi lo contactaron por una aplicación de servicio de transporte público, y él las llevó hacia su destino en el sector las Quintas esa noche, en el transcurso del recorrido una de las amigas guarda su número para que él pasara a recogerlas al terminar la fiesta.

Horas más tarde lo contactan por mensaje y a los 15 minutos el conductor arriba pero únicamente se sube al vehículo Debanhi.

“Al momento de iniciar el recorrido pasan las amigas en otro carro con unos chavos”, afirmó Cuellar. Y relató que la mujer de 18 años se subió en la parte trasera del vehículo, sin embargo, ella decidió pasarse al asiento del frente para cargar su celular.

Al respecto, el implicado aseguró: “su comportamiento era muy extraño, como enojada, y no me quiso dar su dirección”. Ante la negativa de la joven, el conductor le habla por mensaje a sus amigas para obtener la dirección de destino.

Ella me dice que me detenga, y me dice que la deje ahí, yo le dije que no podía porque era un monte, le ofrecí dejarla donde la había recogido inicialmente.