Reconocido actor murió tras ser hallado inconsciente en su casa: esto se sabe

La industria televisiva se encuentra de luto en Estados Unidos debido a que se confirmó la muerte de un importante actor.

Robert Kelker-Kelly, que era oriundo de Wichita, Kansas, grabó su primera telenovela en 1987 y trabajó en proyectos exitosos como 'Days of our lives' y 'General Hospital', falleció a los 62 años.

Su deceso fue el sábado 3 de octubre de 2026 después de que el personal de emergencia acudió a su casa tras un pedido de ayuda.

Esto se sabe tras la muerte de Robert Kelker-Kelly, el reconocido actor de Estados Unidos

De acuerdo con lo que han reportado las autoridades, una persona se comunicó con la línea 911 pidiendo que unos paramédicos acudieran con urgencia a una vivienda ubicada en St. Peters, Misuri.

Durante la llamada se precisó que el actor Robert Kelker-Kelly había manifestado un fuerte dolor en el pecho, que no estaba respirando y que no podían moverlo de la cama.

El servicio de emergencia llegó a la vivienda sobre las 8:16 de la noche del 3 de octubre, encontró al actor inconsciente y llevó a cabo una labor de reanimación. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, se confirmó su muerte unos minutos después.

En medio de esa coyuntura, la Policía especificó que no se encontró ningún indicio sospechoso y que todo coincidió con la emergencia médica relatada en la llamada. Sin embargo, por ahora, aunque parece que hubo una falla cardíaca, no se ha confirmado la causa exacta de la muerte del actor Robert Kelker-Kelly.

Estas son las otras producciones en las que trabajó Robert Kelker-Kelly, el reconocido actor de Estados Unidos

Aparte de su participación en 'General Hospital' y 'Days of our lives', Robert Kelker-Kelly también es recordado por sus interpretaciones en: