CANAL RCN
Internacional

Ladrones entraron a uno de los museos más famosos de París, ¿qué se robaron?

La mayoría de las piezas pertenecían al siglo XIX y a las familias imperiales de Napoleón Bonaparte.

Robo en el Louvre en París
Foto AFP

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
09:00 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El domingo 19 de octubre se registró un impactante robo en el Museo del Louvre, en París. Las autoridades francesas ya iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar cómo ocurrió el asalto en uno de los museos más importantes del mundo.

Jardín decorado con originales de Picasso será abierto al público de manera gratuita en París
RELACIONADO

Jardín decorado con originales de Picasso será abierto al público de manera gratuita en París

¿Cómo ocurrió el robo en el Museo del Louvre?

El robo se produjo mientras el museo permanecía abierto al público. Dos individuos ingresaron a la Galería de Apolo, una sala encargada por Luis XIV para exaltar su figura como el “Rey Sol”.

Los delincuentes utilizaron una sierra radial para cortar un cristal y abrir dos vitrinas. Según una fuente policial, un visitante logró grabar parte del suceso con su celular. En total, los ladrones sustrajeron nueve piezas del siglo XIX, entre ellas la corona de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III.

La operación duró aproximadamente ocho minutos. Sin embargo, durante su huida, los asaltantes abandonaron la valiosa corona de la emperatriz de origen español. El Ministerio de Cultura confirmó que expertos examinan actualmente el estado de la joya.

¿Qué joyas fueron robadas del Museo del Louvre?

La mayoría de las piezas pertenecían al siglo XIX y a las familias imperiales de Napoleón Bonaparte y su sobrino Napoleón III. Entre los objetos sustraídos se encuentran:

  • El collar de María Luisa
  • Una tiara de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III
  • Objetos personales de la reina María Amelia, esposa del rey Luis Felipe I
  • La corona de María Amelia
Por todo lo alto: Karol G anunció el fin de sus shows en el Crazy Horse de París
RELACIONADO

Por todo lo alto: Karol G anunció el fin de sus shows en el Crazy Horse de París

¿Qué dicen las autoridades francesas?

En un comunicado oficial, el Ministerio de Cultura informó que las alarmas del museo funcionaron correctamente y que cinco empleados presentes en la galería actuaron según el protocolo: contactaron a las fuerzas de seguridad y resguardaron a los visitantes.

Por su parte, el ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, reconoció fallos en la seguridad del museo, afirmando: "Lo que es seguro es que hemos fallado"

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Brasil

Condenan a hasta 17 años de prisión a siete participantes en el intento de golpe de Bolsonaro

Estados Unidos

Redada en calles de Nueva York por parte del ICE: tensión en Chinatown y Soho

Japón

¿Quién es Sanae Takaichi, la primer mujer en gobernar en Japón?

Otras Noticias

WhatsApp

WhatsApp impondrá límites de mensajes y algunos usuarios podrían perder la función de envío

WhatsApp prepara una actualización que limitará el envío de mensajes a desconocidos. Conozca qué usuarios podrían verse afectados y cómo evitar restricciones en la app de Meta.

Millonarios

¿Hernán Torres seguirá dirigiendo a Millonarios? El técnico se pronunció tras empate con Bucaramanga

Hernán Torres habló tras empate con Bucaramanga y aclaró su futuro en Millonarios en medio de la crisis deportiva.

Dólar

Dólar hoy en Colombia: así amaneció la divisa este 22 de octubre de 2025

Álvaro Uribe

El equipo de abogados detrás del fallo que declaró inocente y dejó en libertad a Álvaro Uribe

Enfermedades

Las tres peores formas de morir, según análisis de forenses