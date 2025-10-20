Ladrones entraron a uno de los museos más famosos de París, ¿qué se robaron?

El domingo 19 de octubre se registró un impactante robo en el Museo del Louvre, en París. Las autoridades francesas ya iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar cómo ocurrió el asalto en uno de los museos más importantes del mundo.

¿Cómo ocurrió el robo en el Museo del Louvre?

El robo se produjo mientras el museo permanecía abierto al público. Dos individuos ingresaron a la Galería de Apolo, una sala encargada por Luis XIV para exaltar su figura como el “Rey Sol”.

Los delincuentes utilizaron una sierra radial para cortar un cristal y abrir dos vitrinas. Según una fuente policial, un visitante logró grabar parte del suceso con su celular. En total, los ladrones sustrajeron nueve piezas del siglo XIX, entre ellas la corona de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III.

La operación duró aproximadamente ocho minutos. Sin embargo, durante su huida, los asaltantes abandonaron la valiosa corona de la emperatriz de origen español. El Ministerio de Cultura confirmó que expertos examinan actualmente el estado de la joya.

¿Qué joyas fueron robadas del Museo del Louvre?

La mayoría de las piezas pertenecían al siglo XIX y a las familias imperiales de Napoleón Bonaparte y su sobrino Napoleón III. Entre los objetos sustraídos se encuentran:

El collar de María Luisa

Una tiara de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III

Objetos personales de la reina María Amelia, esposa del rey Luis Felipe I

La corona de María Amelia

¿Qué dicen las autoridades francesas?

En un comunicado oficial, el Ministerio de Cultura informó que las alarmas del museo funcionaron correctamente y que cinco empleados presentes en la galería actuaron según el protocolo: contactaron a las fuerzas de seguridad y resguardaron a los visitantes.

Por su parte, el ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, reconoció fallos en la seguridad del museo, afirmando: "Lo que es seguro es que hemos fallado"