Por todo lo alto: Karol G anunció el fin de sus shows en el Crazy Horse de París

La cantante antioqueña sorprendió al emitir un sentido mensaje con el que finalizó su recorrido por el famoso cabaret.

Foto: AFP
Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
04:04 p. m.
Carolina Giraldo finalizó su residencia en el exclusivo cabaret de París tras haber protagonizado ocho presentaciones exclusivas que reunieron a un importante número de personas, noche tras noche.

Por esto, la mujer no dudó en tomar sus redes sociales para manifestar su agradecimiento con su fanaticada, quienes no dudaron en reunirse a la entrada del exclusivo lugar para poder ver a la antioqueña.

Karol G cierra sus shows en París

La intérprete de ‘Ese hombre es malo’ se tomó las historias, de su cuenta oficial de Instagram, para emitir un sentido mensaje al haber culminado su pequeña residencia con los icónicos shows inspirados en su álbum ‘Tropicoqueta'. Estos estuvieron cargados del mejor estilo de los cabarets, la danza, la música, la sensualidad y la feminidad.

“Se acabaron mis días fantasiosos en París, en el Crazy Horse. La residencia estuvo increíble, las niñas estuvieron increíbles, los artistas estuvieron increíbles y les voy a compartir un resumen bien especial”, manifestó.

Así mismo, la antioqueña compartió un inédito carrusel de fotografías en las que dejó ver algunos detalles exclusivos del escenario en el que se presentó, los trajes que utilizó, la publicidad del evento, parte del grupo de bailarinas del lugar y algunos fragmentos de su show en tarima.

Karol G comparte junto a Becky G

Por otro lado, Giraldo no solo tuvo la oportunidad de vivir su anhelado show ya que también logró obtener espacios para divertirse en compañía de sus colegas. Este fue el caso de la cantante Becky G, quien se dejó ver bastante feliz mientras compartió de una tarde llena de atracciones y juego en Disneyland París.

En los videos se observa a ambas cantantes mientras disfrutan de montañas rusas extremas, casas del terror y algunos snacks como hot dogs con papas fritas y bebidas. Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que algunos internautas manifestaron su interés por ver, próximamente, una nueva colaboración entre las dos mujeres.

