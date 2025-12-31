Rusia divulga video de supuesto ataque con drones contra la residencia del presidente Putin

El Ministerio de Defensa de Rusia difundió este miércoles un video que, según afirmó, muestra un dron derribado durante un supuesto ataque ucraniano contra una residencia del presidente Vladimir Putin, ocurrido a finales de diciembre.

Revelan video de supuesto dron que pretendía atacar la residencia del presidente Putin

La acusación fue rechazada de inmediato por Kiev, que la calificó como una “mentira” y una maniobra para obstaculizar los esfuerzos diplomáticos orientados a poner fin a la guerra.

De acuerdo con las autoridades rusas, el hecho constituye un ataque “terrorista” y “personal” contra el mandatario, y advirtieron que este episodio podría endurecer la postura de Moscú en las negociaciones de paz.

El material audiovisual divulgado muestra un dron dañado sobre la nieve en una zona boscosa, mientras el ministerio sostiene que se trató de una operación “dirigida, cuidadosamente planificada y ejecutada en fases”.

Según la versión oficial, el ataque habría comenzado a las 19:00 horas locales del 28 de diciembre, con el lanzamiento “masivo” de drones contra una residencia de Putin ubicada en la región de Nóvgorod, en el noroeste de Rusia, entre Moscú y San Petersburgo.

Las autoridades no confirmaron si el presidente se encontraba en el lugar en ese momento, aunque señalaron que la vivienda no sufrió daños.

Además, el ministerio difundió el testimonio en video de un supuesto testigo, residente de una aldea cercana.

Desde Ucrania, dirigentes gubernamentales negaron de forma categórica cualquier implicación y exigieron a Moscú presentar pruebas concretas del ataque. El presidente Volodimir Zelenski afirmó que la acusación es una “invención” destinada a “socavar” los avances diplomáticos recientes.

RELACIONADO Rusia pide moderación a Estados Unidos ante escalada de tensiones con Venezuela

La denuncia rusa se produjo poco después de un encuentro celebrado el domingo en Florida entre Zelenski y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Tras la reunión, Trump aseguró que ambas partes estaban “más cerca que nunca” de alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto iniciado con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

En la misma línea que Kiev, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, acusó a Moscú de lanzar “acusaciones infundadas” como una “distracción deliberada” frente al diálogo de paz. “Moscú quiere descarrilar los progresos reales hacia la paz de Ucrania y sus socios occidentales”, afirmó en un mensaje publicado en la red social X.