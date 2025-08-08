¿Se acerca el fin de Nicolás Maduro? EE. UU. autorizó acciones militares contra el Cártel de los Soles

Nicolás Maduro sigue estando en la mira de los Estados Unidos, tras la orden secreta que firmó el presidente Donald Trump para usar la fuerza militar contra carteles del narcotráfico en América Latina.

El Departamento de Estado declaró al Cartel de los Soles como organización terrorista que estaría liderada por Nicolás Maduro.

Dicha orden sienta las bases legales para que las Fuerzas Armadas estadounidenses puedan realizar operaciones contra el narcotráfico en el mar o en territorio extranjero; operaciones que estarían dirigidas exactamente contra los cárteles de la droga designados como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos, entre ellos también están el cártel de Sinaloa o el Tren de Aragua.

RELACIONADO Las razones por las que Estados Unidos ofrece millonaria recompensa por Nicolás Maduro

Estados Unidos autorizó atacar al Cartel de los Soles y otras organizaciones terroristas

Así fue como el presidente Donald Trump se refirió a la orden que autoriza el uso de la fuerza militar para atacar a cárteles de narcotráfico en América Latina que fueron designados como organizaciones terroristas:

Latinoamérica tiene muchos cárteles, tienen mucho tráfico de drogas. Así que ya sabes, queremos proteger nuestro país. Tenemos que protegerlo.

La revelación la hizo inicialmente de New York Times y horas antes el secretario de Estado, Marco Rubio, habló sobre el tema.

Se refirió a la designación de seis cárteles como organizaciones terroristas, entre ellas el Cártel de los Soles, liderado, según la Casa Blanca, por Nicolás Maduro, y de la posibilidad que tienen ahora para ir tras ellos.

Ahora nos permite identificar sus operaciones y utilizar otros elementos del poder estadounidense, como las agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa, etcétera. Atacar a estos grupos si tenemos la oportunidad.

Recompensa por Nicolás Maduro supera la de Osama Bin Laden y Pablo Escobar

La noticia de la orden de Trump que buscaría acorralar a Maduro se conoce horas después de que Washington aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información para capturar a Maduro, a quien también señalan de tener vínculos con el tren de Aragua.

Es la recompensa más alta en la historia de la Unión Americana, superando la impuesta en su momento por el terrorista Osama Bin Laden, acusado de los atentados del 11 de septiembre, e incluso la que pesaba sobre Pablo Escobar.

Las recompensas también recaen sobre otras figuras del círculo cercano del número uno del madurismo, ofrecen 25 millones de dólares por Diosdado Cabello y 15 millones de dólares por Vladimir Padrino López.