Sheinbaum advierte que irrupción en embajada mexicana en Lima violaría leyes internacionales

La mandataria llamó a privilegiar el diálogo en medio de la crisis bilateral, que se agudizó desde el pasado 3 de noviembre.

Claudia Sheinbaum presidenta de México
FOTO: AFP

noviembre 24 de 2025
01:33 p. m.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió este lunes que una eventual irrupción de fuerzas de seguridad peruanas en la embajada mexicana en Lima para capturar a la ex primera ministra Betssy Chávez constituiría una violación de las leyes internacionales.

El pronunciamiento se dio en respuesta a las declaraciones del mandatario peruano José Jerí, quien en una entrevista publicada el domingo aseguró estar abierto a “todo tipo de posibilidades” para lograr la captura de la exfuncionaria.

Crisis diplomática tras el asilo a Betssy Chávez

Sheinbaum subrayó que “una intervención en la embajada estaría fuera de toda norma” y recordó que el derecho de asilo está reconocido por los tratados internacionales de derechos humanos.

La mandataria llamó a privilegiar el diálogo en medio de la crisis bilateral, que se agudizó el pasado 3 de noviembre cuando Perú anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México, al considerar el asilo a Chávez como un acto de injerencia.

El Poder Judicial peruano emitió el viernes una orden de captura internacional contra la ex primera ministra, acusada de haber participado en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.

Garantías de respeto a la sede diplomática

Mientras Jerí ha planteado la posibilidad de intervenir la embajada, el primer ministro Ernesto Álvarez aseguró que Perú “es respetuoso del derecho internacional” y de la inmunidad diplomática. Por su parte, la cancillería mexicana informó que recibió garantías de la inviolabilidad de su sede en Lima.

El episodio recuerda lo ocurrido en abril de 2024, cuando México rompió relaciones con Ecuador tras la irrupción de fuerzas policiales y militares en su embajada en Quito para capturar al ex vicepresidente Jorge Glas, quien había recibido refugio en esa sede diplomática.

