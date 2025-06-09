CANAL RCN
Surfista murió devorado por un tiburón en reconocida playa: ¿cómo fue el ataque?

El animal le arrancó varias extremidades y partió en dos su tabla de surf.

Un tiburón mató el sábado a un surfista en una conocida playa de Sídney, informaron la policía y los equipos de rescate australianos, un incidente poco frecuente que obligó a cerrar varias playas. La víctima es un hombre de 57 años que salió a hacer surf con unos amigos frente a las playas de Long Reef y Dee Why, al norte de Sídney, indicaron las autoridades. Este surfista experimentado, que tiene una esposa y una hija pequeña, perdió "varias extremidades", declaró en una rueda de prensa John Duncan, superintendente de la policía del estado de Nueva Gales del Sur. "El cuerpo fue hallado flotando", dijo a los periodistas. La policía cree que la víctima sufrió el ataque de un "gran tiburón" y la tabla de surf quedó partida en dos. Los expertos del gobierno examinarán los restos de la tabla y el cuerpo para tratar de determinar la especie. La mayoría de las mordeduras graves de tiburón en Australia suelen ser de tiburones blancos o tigre. Las playas de los suburbios de Manly y Narrabeen, en el norte de Sídney, fueron cerradas durante al menos 24 horas, informó Surf Life Saving NSW. "Por ahora, por favor, manténganse fuera del agua en las playas de la zona y sigan las indicaciones de socorristas y salvavidas", dijo en un comunicado el director de esta organización, Steven Pearce. Se trata del primer ataque mortal de tiburón en Sídney desde 2022, cuando el instructor de buceo británico Simon Nellist, de 35 años, murió frente al suburbio de Little Bay. El último ataque mortal de un tiburón en Australia ocurrió en marzo, cuando un surfista fue atacado en la remota playa de Wharton, en Australia Occidental. Desde 1791 se han registrado en Australia más de 1.280 incidentes con tiburones, de los cuales más de 250 resultaron mortales, según una base de datos especializada.
Foto: AFP

septiembre 06 de 2025
09:19 a. m.
Australia tiene uno de los historiales más altos de encuentros con tiburones en el mundo. Desde 1791 se han documentado más de 1.280 incidentes, de los cuales más de 250 han terminado en muertes.

Aunque los ataques fatales son poco comunes, cada vez que ocurren obligan a las autoridades a redoblar medidas de seguridad en las costas.

Cabe mencionar que, en Sídney no se registraba un ataque mortal desde 2022.

Surfista murió devorado por un tiburón

Este sábado en la mañana, un hombre de 57 años que practicaba surf con un grupo de amigos en las playas de Long Reef y Dee Why, al norte de Sídney, fue atacado por un tiburón.

La víctima, un surfista con experiencia, fue sorprendido en medio de la práctica por un animal de gran tamaño que lo mordió en repetidas ocasiones.

De acuerdo con el superintendente de la policía de Nueva Gales del Sur, John Duncan, el cuerpo fue encontrado flotando en el agua tras haber perdido varias extremidades. Incluso, la tabla de surf de la víctima apareció partida en dos.

Los restos fueron trasladados a expertos gubernamentales para intentar determinar la especie responsable del ataque. Las autoridades no descartan que se trate de un tiburón blanco o de un tiburón tigre, los dos responsables de la mayoría de los ataques graves registrados en el país.

Cerraron las playas tras ataque de tiburón a surfista

Tras conocerse el hecho, Surf Life Saving NSW ordenó el cierre inmediato de varias playas de la zona, incluidas Manly y Narrabeen, al menos durante 24 horas.

Steven Pearce, director de la organización, hizo un llamado urgente a la población para mantenerse fuera del agua y acatar las instrucciones de los socorristas y salvavidas mientras se adelantan las investigaciones.

