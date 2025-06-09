Surfista murió devorado por un tiburón en reconocida playa: ¿cómo fue el ataque?

Australia tiene uno de los historiales más altos de encuentros con tiburones en el mundo. Desde 1791 se han documentado más de 1.280 incidentes, de los cuales más de 250 han terminado en muertes.

Aunque los ataques fatales son poco comunes, cada vez que ocurren obligan a las autoridades a redoblar medidas de seguridad en las costas.

Cabe mencionar que, en Sídney no se registraba un ataque mortal desde 2022.

Surfista murió devorado por un tiburón

Este sábado en la mañana, un hombre de 57 años que practicaba surf con un grupo de amigos en las playas de Long Reef y Dee Why, al norte de Sídney, fue atacado por un tiburón.

La víctima, un surfista con experiencia, fue sorprendido en medio de la práctica por un animal de gran tamaño que lo mordió en repetidas ocasiones.

De acuerdo con el superintendente de la policía de Nueva Gales del Sur, John Duncan, el cuerpo fue encontrado flotando en el agua tras haber perdido varias extremidades. Incluso, la tabla de surf de la víctima apareció partida en dos.

Los restos fueron trasladados a expertos gubernamentales para intentar determinar la especie responsable del ataque. Las autoridades no descartan que se trate de un tiburón blanco o de un tiburón tigre, los dos responsables de la mayoría de los ataques graves registrados en el país.

Cerraron las playas tras ataque de tiburón a surfista

Tras conocerse el hecho, Surf Life Saving NSW ordenó el cierre inmediato de varias playas de la zona, incluidas Manly y Narrabeen, al menos durante 24 horas.

Steven Pearce, director de la organización, hizo un llamado urgente a la población para mantenerse fuera del agua y acatar las instrucciones de los socorristas y salvavidas mientras se adelantan las investigaciones.